Coup de frein sur le crédit VO et accélération de la LOA VN en novembre 2022

L’Association des sociétés financières (ASF) vient de communiquer les résultats du marché du financement automobile pour le mois de novembre 2022. Sur le marché du véhicule d’occasion, les hausses des mois de septembre (+ 10,7 %) et octobre (+ 5,5 %) ont connu un coup d’arrêt. Les financements ont atteint + 0,8 %, avec une hausse limitée de 1 % pour les crédits affectés et une stabilité de la LOA (+ 0,2 %). En valeurs, ces tendances se traduisent par 362 millions d’euros de crédits affectés et 124 millions d’euros de locations avec option d’achat. Le contexte de marché a sans doute joué un rôle sur ce coup de frein.

Le VN soutenu par la LOA

Les financements destinés aux véhicules neufs ont progressé en novembre dernier, tout en marquant un certain ralentissement par rapport aux mois précédents. En effet, après des progressions à deux chiffres, la hausse est passée sous la barre des 10 %, avec une croissance de 8,6 %. Cette tendance globale cache deux mouvements opposés. Les crédits affectés ont poursuivi leur repli, avec une baisse de 3,6 % en novembre. Au contraire, la LOA confirme sa bonne tenue, avec une croissance de 11 % en novembre, qui s’inscrit dans une tendance positionnée à + 15,1 % sur les mois de septembre, octobre et novembre. En valeurs, les crédits affectés ont représenté 113 millions d’euros, tandis que la LOA a financé 674 millions d’euros. Pour mémoire, les membres de l’ASF représentent 50 % de l’encours de la totalité des établissements de crédit.