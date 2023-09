CDM Rugby 2023. TotalEnergies offre la recharge les jours de match

Les manifestations sportives donnent souvent lieu au déploiement de nombreux dispositifs par des entreprises de tout secteur. Généralement, elles revendiquent un partage idéologique ou de valeurs (engagement, solidarité, endurance, esprit d'équipe etc) ce qui leur permet de croître en notoriété. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde 2023 de Rugby (8 septembre au 28 octobre 2023), TotalEnergies, spécialisée dans la production et de fourniture d’énergies, entend accompagner les automobilistes dans leur mobilité durable. Pour ce faire, elle prévoit de leur offrir la recharge électrique de leur véhicule dans 15 stations situées à proximité des 9 stades hôtes de France. Au global 107 points de charge haute puissance sont concernés. Cependant, cette initiative ne sera proposée que les jours de match et prendra effet dès le vendredi 8 septembre prochain, à l’occasion du match d’ouverture opposant la France à la Nouvelle-Zélande.

Ainsi, chaque jour de match, les clients pourront se rendre dans la station la plus proche du stade entre 8 heures et 21 heures, où ils seront accueillis par les équipes de TotalEnergies pour recharger gratuitement leur véhicule. Dans son communiqué, l’entreprise ne précise pas si les automobilistes devront, ou non, présenter leur billet pour prouver qu’ils assisteront bel et bien à la rencontre sportive, ou si tous les propriétaires d'un VE peuvent bénéficier de la gratuité de la recharge.

Calendrier des rencontres et stades concernés