Covéa renouvelle son partenariat avec Tractable

Depuis 2016, Covéa collabore avec Tractable sur la simplification de la gestion de sinistres. Puis, elle s’est dotée quatre ans plus tard de la solution IA Contrôle de Tractable afin d’accélérer le traitement de sinistres à l’échelle nationale. Aujourd'hui, Covéa poursuit pour trois ans son partenariat avec Tractable dans le but d’accélérer le traitement des sinistres des automobilistes assurés auprès de ses marques MAAF, MMA et GMF.

Avec ce renouvellement, le groupe mutualiste généralise l’utilisation de cette technologie d’intelligence artificielle à l’ensemble de son réseau de réparateurs N1, comprenant plus de 2 000 ateliers de réparations agréés. « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Tractable et continuer d'appliquer la solution IA Contrôle à nos réseaux pour accélérer l’évaluation des sinistres et rendre leur traitement plus performant. Grâce à l'IA, nous bénéficions d'une précision, d'une rapidité d'exécution et d’une cohérence accrue, ce qui permet non seulement d'économiser du temps et des ressources, mais aussi de permettre aux réparateurs de prendre les décisions les plus adaptées afin que les sociétaires puissent reprendre la route en toute sécurité et le plus rapidement possible », précise Bruno Lacoste Badie, directeur expertise et solutions pour l’indemnisation chez Covéa. Pour mémoire, la solution IA Contrôle Tractable permet d’automatiser l’analyse des estimations de travaux et d'en contrôler la pertinence via les photos du véhicule fournies par les réparateurs. En intégrant cette solution dans la gestion de ses sinistres automobiles, Covéa peut effectuer rapidement l'évaluation à distance des estimations de travaux. La solution facilite également le travail de l'expert. À travers le réseau de réparateurs partenaires Covéa, la technologie Tractable sera utilisée sur plus de 150 000 sinistres en France d’ici à 2025.