Covoiturage : Ecov lève presque 12 millions d’euros

Créée en 2014, Ecov exploite plusieurs lignes de covoiturage dans des territoires périurbains et ruraux, sous différentes marques déployées telles que Covoit’ici, Lane, M Covoit’ Lignes + ou star’t. Ambitionnant de « réinventer le système routier pour faire de la voiture un transport collectif pour les habitants de ce qui a été appelé la “France périphérique” » grâce à une refonte structurelle des mobilités quotidiennes hors des centre-villes, cet acteur ayant déjà investi 4 millions d’euros dans son secteur d’activité en 2021 vient de boucler une nouvelle levée de fonds de presque 12 millions d’euros auprès de partenaires d’envergure nommés Banque des territoires, BNP Paribas*, Ademe Investissement et Maif Impact.

Se démarquer sur un marché du covoiturage concurrentiel

Le covoiturage constituant un domaine en pleine mutation, notamment avec le récent rachat de Klaxit par Blablacar, Ecov entend gagner en expansion avec « ce financement par des institutions financières de premier rang ». Selon les termes de Thomas Matagne, président et fondateur d’Ecov, celui-ci « donne enfin à Ecov les moyens de ses ambitions. » À savoir : multiplier par 25 le nombre de réseaux de lignes de covoiturage déployés et opérés en France d’ici à 2030, soit 800 réseaux.

« Ecov est une pépite de l’économie de la sobriété » justifie Karine Mérère, directrice générale d’Ademe Investissement

L’entreprise espère aussi mettre ce soutien financier au profit du maintien de sa qualité de services afin de fidéliser ses usagers et de multiplier le nombre de trajets individuels par dix tous les 18 mois. Renforcer sa R&D et doubler ses effectifs en vue d’atteindre le nombre de 200 personnes au sein de ses équipes d’ici à 3 ans, voire 400 à horizon 2030, fait également partie des aspirations formulées par Ecov à l’issue de ce tour de table. « Comme depuis le début, l’enjeu porte sur la montée en puissance de la chaîne de valeur globale. L’ensemble des fonctions seront donc renforcées : bureau d’études, ingénierie et opérations, tech & data, marketing local et relation usagers », précise d’ailleurs la société.

* Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe de 200 millions d’euros investis en compte propre par BNP Paribas et que les équipes de l’Engagement d’entreprise déploient conjointement avec les équipes Private Assets de BNP Paribas Asset Management en faveur du développement local et du climat, des actions sociales et solidaires, et du capital naturel.