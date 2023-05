Covoiturage en entreprise : "Avec BlaBlaCar, Klaxit a pris un raccourci"

Annoncé mi-mars et récemment finalisé, le rachat de Klaxit par BlaBlaCar devrait donner un vrai coup d'accélérateur au marché du covoiturage courte distance. Ce secteur encore naissant et en plein essor, porté par l'augmentation des prix des carburants et une politique publique volontariste, profit en effet d'un fort potentiel puisque chaque jour 10 millions d'automobilistes utilisent seuls leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Ensemble, les deux marques représentent déjà pas moins de 4,1 millions de trajets sur les 5,2 millions réalisés au global en 2022. À termes, les deux plateformes et communautés seront rassemblées au sein d’une application unique, sous la marque BlaBlaCar Daily, afin de réunir le "meilleur des deux mondes". Cette transition, attendue début 2024, se fera progressivement de manière fluide et transparente pour les utilisateurs, les collectivités et les entreprises partenaires. L'Automobile & L'Entreprise a fait le point avec Julien Honnart, président et cofondateur de Klaxit, récemment nommé directeur de BlaBlaCar Daily en charge de la stratégie et des partenariats.