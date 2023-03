Covoiturage en entreprise : Klaxit en passe d'être racheté par BlaBlaCar

BlaBlaCar est entré en discussion en vue de faire l'acquisition de Klaxit. Ensemble, les deux marques entendent démocratiser le covoiturage quotidien comme BlaBlaCar l’a fait pour plus de 100 millions de personnes dans le monde sur la longue distance. L'offre dédiée aux collectivités et aux entreprises continuera ainsi d'être développée en complément de l'activité existante pour le grand public.

Vers une fusion des applications Kaxit et BlaBlaCar Daily

Déjà en 2018, la célèbre plateforme communautaire avait lancé son application BlaBlaCar Daily, permettant de partager des trajets domicile-travail et d’optimiser l’utilisation des voitures au quotidien. Aujourd’hui, avec ce projet d’acquisition, elle souhaite intégrer la solution de Klaxit, déjà utilisée par 50 collectivités et 350 entreprises, de manière complémentaire. Les deux marques envisagent ainsi, à l’horizon 2024, d’aboutir à la fusion de Klaxit et BlaBlaCar Daily en une seule application.

>> À LIRE AUSSI : Le double visage du covoiturage

« Depuis 2012, nous avons construit pas à pas un modèle capable de faire décoller le covoiturage courte distance. D’abord avec les entreprises, puis avec les collectivités locales et enfin avec le législateur, jusqu’à réaliser en 2022 plus de 2,6 millions de trajets. Pour aller plus loin et convaincre encore plus de citoyens, nous avions besoin d’une marque connue de tous et d’une communauté de plusieurs millions de membres. Nous allier avec BlaBlaCar est alors apparu comme une évidence », commente Julien Honnart, cofondateur et président de Klaxit.

Nicolas Brusson, cofondateur et CEO de BlaBlaCar, analyse : « L’année 2023 est celle où le covoiturage du quotidien doit changer d’échelle en France, avec une réelle prise de conscience des enjeux énergétiques et un plan gouvernemental sans précédent pour accélérer la transition vers le covoiturage. Plus d’un million et demi de trajets ont été partagés l’an dernier avec BlaBlaCar Daily, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu’à ce que ça devienne une habitude pour la majorité des automobilistes. L’acquisition de Klaxit serait une corde supplémentaire à notre arc pour contribuer à ce changement sociétal et environnemental nécessaire, en écho aux ambitions du plan covoiturage lancé par le gouvernement pour atteindre 4,5 millions de tonnes de CO2 évitées par an. »

La réalisation effective de l’acquisition est soumise aux conditions suspensives usuelles pour ce type d’opération. Le projet est en cours de négociation et soumis à différentes étapes avant sa finalisation, notamment la procédure de consultation des différentes parties prenantes.