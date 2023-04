Covoiturage : encouragé par la mise en place du bonus, le gouvernement repart en campagne

Le covoiturage par plateforme fait l’objet d’un développement inédit en 2023, avec 2,7 millions de trajets effectués sur les trois premiers mois de l'année. Le seuil du million de trajet sur un mois a été dépassé pour la première fois en mars. C’est deux fois plus qu’à la même période de l’année dernière. Une dynamique largement due au succès des primes de 100 € et essentielle à la stratégie de réduction de la pollution alors qu’un trajet en covoiturage permet, en moyenne, d’économiser 6 kg CO². 4,5 millions de tonnes de CO² pourraient ainsi être évitées par an.

Lancement d'une campagne pour covoiturer au quotidien

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ainsi que le ministère de la Transition énergétique, viennent de lancer une nouvelle campagne nationale sonore et digitale sur le « covoiturage du quotidien » afin d’inciter les usagers à covoiturer pour une mobilité plus écologique et économique. Il s’agit d’une mesure du plan covoiturage qui doit permettre d’encourager les changements de comportements. « Il s’agit d’une solution écologique, à la fois bonne pour le climat et le pouvoir d’achat. Grâce au déploiement de la campagne à destination du grand public nous allons amplifier cette dynamique pour accompagner le changement de comportement des usagers », explique Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Zoom sur le bonus de 100 €

Depuis le 1er janvier 2023, les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte-distance peuvent recevoir une prime de 100 €, via la plateforme de covoi­turage sur laquelle les trajets ont été réalisés. Ce bonus prend la forme d’un versement progressif :

un premier versement de 25 € effectué au plus tard 3 mois après le premier trajet de covoiturage ;

un second versement de 75 € effectué au plus tard 3 mois après la réalisation du 10e trajet de covoiturage.

Pour bénéficier de la prime, vous devez remplir les conditions suivantes :

avoir le permis de conduire ;

effectuer un premier trajet en covoiturage en tant que conducteur en 2023, puis 9 autres trajets dans les 3 mois suivants ;

la distance du trajet réalisé en France ne doit pas être supérieure à 80 km ;

les trajets sont effectués en utilisant un opérateur de covoiturage éligible.

L'État dénombre déjà près de 80 000 conducteurs nouvellement engagés dans le dispositif suite à la réalisation de leurs premiers trajets en covoiturage courte distance.