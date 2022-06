Covoiturage et place de parking : deux sujets liés pour Karos et Sharvy (ex-MyCarSpot)

Incitation au covoiturage et gestion des places de parking sont des sujets complémentaires. La preuve, les entreprises tiennent compte des pratiques de covoiturage pour instituer des règles de priorité d’accès à leur parking quand elles optent pour l'application de gestion des places proposée par Sharvy. C'est donc tout naturellement que l'entreprise spécialisée dans le partage des espaces de travail, et anciennement MyCarSpot, s'est tournée vers Karos, spécialiste du covoiturage. Objectif : interfacer les deux applications pour « faciliter la mise en œuvre de ces règles dans les entreprises », explique Stéphane Seigneurin, CEO de Sharvy.

L'interface commune qui en résulte va permettre à l'entreprise d'administrer plus facilement : le covoiturage donnera un droit de priorité au parking non plus dans l’absolu, sur la base d’un déclaratif de comportement, mais bien à l’instant T et au jour J, réellement en fonction des besoins. Concrètement, les conducteurs concluent leur covoiturage dans Karos et automatiquement, une place au parking de l’entreprise leur est réservée via Sharvy. Pour les collaborateurs transportés, leur place de parking devenue inutile est automatiquement libérée pour la mettre à disposition d’autres collègues.

« La passerelle entre Sharvy et Karos, donne une expérience d’utilisation cohérente et sans couture », précisent les équipes. L’interface est déjà opérationnelle chez un client de renom et enrichit les deux utilitaires.