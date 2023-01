Coyote accueille son nouveau responsable marketing et produits

Après Huawei, LG ou encore Sony Electronics, Stéphane Curtelin intègre les équipes de Coyote avec pour objectif d'accélérer le développement de l'entreprise en Europe et prendre en main les projets d'innovations. Fort de 20 ans d'expérience sur le marché des nouvelles technologies et des Télécoms, le nouveau directeur marketing et produits a ainsi plusieurs sujets importants à son agenda :

renforcer l’image de la marque sur le marché français et européen ;

poursuivre le développement de la plateforme de services qui regroupe aujourd’hui aide à la conduite, géolocalisation, récupération de véhicules volés, gestion de flotte et data ;

piloter les plans de fidélisation et les campagnes d’acquisition de nouveaux utilisateurs, notamment sur le digital.

« Je suis très heureux de rejoindre Coyote, acteur ambitieux sur un marché français et européen de service d’aide à la conduite toujours très dynamique. En arrivant à un moment charnière pour l'entreprise qui sur les deux dernières années a accéléré sa diversification et son internationalisation, mon premier objectif sera de définir et de mettre en oeuvre une stratégie marketing centrée sur l’expérience de nos clients et leurs usages », déclare Stéphane Curtelin.

Créé en 2005, Coyote s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 135 millions d'euros, pour un résultat opérationnel de 50 millions d'euros et une valorisation à 5 000 millions d'euros. À ce jour, Coyote comptabilise 2 millions de boîtiers connectés d’aide à la conduite vendus. Depuis 2018, une offre de géolocalisation et la solution de récupération après-vol Coyote Secure sont venues étoffer la plateforme de services. Cette dernière, en forte croissance, compte d'ailleurs pour 20 % du chiffre d'affaires avec 100 000 traceurs installés sur l'année 2022. L'objectif de l'entreprise étant que ce service soit porté à 35 % du chiffre d'affaires global d'ici à trois ans.