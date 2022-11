Coyote s'associe au télématicien Ubiwan à travers une prise de participation majoritaire

Avec cette prise de participation majoritaire, Coyote renforce sa présence sur le marché du BtoB et permet à Ubiwan d’afficher de solides ambitions au plan européen, en devenant un acteur majeur de la télématique et de la sécurisation des véhicules professionnels. La scale-up bordelaise va renforcer son offre de télématique et de gestion de flotte avec Coyote Secure, une solution de récupération après-vol.

« La prise de participation majoritaire au sein d’Ubiwan, nous permet de renforcer notre positionnement sur le marché des services connectés aux entreprises avec l’ambition d’adresser de grands comptes et de multiplier par 5 le chiffre d’affaires des activités BtoB sur les quatre prochaines années », commente Benoit Lambert, CG de Coyote. Et David Babin, CEO d’Ubiwan, d'ajouter : « La synergie avec la force du groupe Coyote nous a séduits à plusieurs titres, en particulier sur la complémentarité de nos offres de fleet-management et de la récupération après-vol. Nous partageons le même esprit entrepreneurial, la même volonté d’adresser les besoins de nos clients avec des solutions innovantes et fiables. »

Porté par une croissance de 50 % de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2021 et l’arrivée de Coyote à son capital, Ubiwan est désormais en ordre de marche pour croître notamment sur les verticales du BTP et de l’Agricole. Si les entreprises des secteurs du transport et des services constituent également des cibles naturelles, le télématicien regarde aussi du côté de la supply-chain. L’entreprise accompagne d’ores et déjà Renault dans l’optimisation de sa chaîne logistique.