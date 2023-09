Coyote Secure & Drive : une double sécurité au service des acheteurs de véhicules neufs et d’occasion

Pionnier des services connectés d’aide à la conduite, le spécialiste français propose également son expertise de solution de récupération des véhicules en cas de vol. Pour les concessionnaires automobiles distributeurs, la double sécurité que propose Coyote via l'offre Coyote Secure & Drive représente un levier de fidélisation des acheteurs et de marge additionnelle.

Une voiture est volée toutes les 4 minutes en France1 ! L’an dernier, 133 800 véhicules1 ont été ainsi dérobés, soit une progression de 9 %. La problématique touche toutes les régions, analyse Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote. L’Ile-de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Auvergne-Rhône Alpes concentrent à elles seules 52 % des vols déclarés. Face à des chiffres éloquents, les technologies de protection des véhicules répondent au besoin grandissant de sécuriser les véhicules neufs comme d’occasion. La hausse des prix des modèles et la montée en gamme des marques imposent en effet de rassurer les acheteurs, en particulier les propriétaires des versions les plus prisées comme les SUV, les finitions exclusives ou les hybrides dont le taux de sinistralité croit de manière considérable.

91 % des véhicules volés récupérés en 48 heures2

Face aux méthodes toujours plus sophistiquées employées par les voleurs, et à la recrudescence du vol électronique, la technologie brevetée Traqueur® dépasse le cadre de l’antivol conventionnel ou du système de géolocalisation. Sur le plan technique, la solution repose sur un traceur autonome. « En général, les lieux de stockage ou zones dites de “sèche” sont choisis pour parer à une localisation via les technologies classiques de communication par réseaux GSM ou de localisation par GPS, explique Stéphane Curtelin. L’enfouissement, en sous-terrain ou accompagné de systèmes de brouillage, vise donc à rendre les solutions traditionnelles inopérantes contrairement à notre solution Coyote Secure qui reste opérationnelle et efficace même sans couverture réseau. » Un atout majeur, car dans 43 % des cas les véhicules volés sont dissimulés3. La solution concerne aussi bien les marques premium que généralistes, les véhicules particuliers comme les utilitaires. En cas de vol, les équipes de détectives Coyote activent le traceur de manière à localiser le véhicule dérobé. Présentes sur le terrain 24h/24, 7j/7, elles interviennent en partenariat avec les forces de l’ordre en Europe. L’efficacité est sans appel : 91 % des voitures volées récupérées en 48 heures2. Et dans 93 % des cas, elles sont restituées à leur propriétaire avec peu ou pas de dégradation.

Des services connectés d'aide à la conduite pour rouler en sécurité et conserver son permis !

À l’usage, la protection du véhicule s’accompagne de l’expertise de Coyote pour la sécurité des conducteurs pendant les trajets. Grâce aux 5 millions de membres de la Communauté Coyote en Europe, chaque automobiliste est informé des dangers, des zones de contrôle (permanent ou temporaire, avec ou sans radar). La fiabilité des alertes en temps réel permet d’adapter la conduite et de l’anticiper sur 30 kilomètres en tenant compte des bouchons, des accidents ou d’un véhicule à l’arrêt. Le service s’accompagne de la mise à jour constante des limitations de vitesse grâce à l'affichage permanent de la vitesse du véhicule avec celle autorisée. Afin d’optimiser le temps de trajet, l'itinéraire est recalculé en fonction du trafic. Grâce à ce service d'aide à la conduite le conducteur roule en sécurité, évite les amendes et garde ses points de permis de conduire.

Un service à valeurs ajoutées pour les concessionnaires

Pour les réseaux partenaires et les distributeurs, la solution Coyote Secure & Drive ne manque pas d’atouts. Elle renforce le lien de confiance entre l’acheteur et le concessionnaire. « Les professionnels peuvent apporter des solutions répondant aux craintes grandissantes exprimées par les acheteurs de véhicules neufs ou d’occasion », remarque Stéphane Curtelin. Le service contribue dès lors à fidéliser les clients. « Ils reviendront plus facilement dans une concession qui a répondu à leurs besoins », observe-t-il. La solution constitue aussi une prestation source de marge additionnelle pour les distributeurs. Ils ont en charge l’installation du dispositif, et la finalisation de la souscription à l'abonnement. En coulisse une formation commerciale et un accompagnement personnalisé des vendeurs sont réalisés. Les équipes de Coyote assurent également une initiation à l’installation du traceur dissimulé dans le véhicule. Pour les concessionnaires, l’intérêt est également de sécuriser les parcs de véhicules stockés. L’argument permettra de négocier la prime d’assurance des contrats garages auprès des compagnies. La solution se révèle gagnante à tous les niveaux !

1) Rapport Analyse insécurité et délinquance 2022 - Première photographie 31 janvier 2023.

2) Données Coyote du 1er août au 15 décembre 2020.

3) Données Coyote - Observatoire des vols Coyote Secure 2023.

