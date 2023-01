Craig Frohock, nouveau P-DG de Dayco pour le marché des pièces de rechange et des courroies

Dayco Aftermarket and Belts annonce l’arrivée de son nouveau président. Relevant directement du conseil d'administration de Dayco, Craig Frohock sera responsable de la performance opérationnelle mondiale et de l'orientation stratégique de l'unité commerciale.

Titulaire d’un baccalauréat de sciences en génie mécanique et d’une maîtrise en administration des affaires acquise à l'Université d'Oakland, Craig Frohock a occupé plusieurs postes de direction chez Tenneco au cours des six dernières années. Avant de rejoindre Tenneco, il avait officié durant 19 ans chez Meritor, Inc., où il a occupé de multiples responsabilités, notamment la direction du marché des pièces de rechange.

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de rejoindre Dayco, une entreprise avec une histoire riche, une grande marque et une forte présence sur le marché », a déclaré le nouveau P-DG de Dayco. « Je suis vraiment touché par l'opportunité de diriger une équipe aussi compétente alors que l'entreprise entame son prochain chapitre. »