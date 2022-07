Crash-tests Euro NCAP : Alfa Romeo, BMW, Cupra, Kia, Mercedes-Benz et Toyota reçoivent leurs (4 ou 5) étoiles

Une nouvelle session de crash-tests organisés par Euro NCAP a eu lieu. A cette occasion, l'organisme européen s'est intéressé aux dernières nouveautés du marché comme les Alfa Romeo Tonale, BMW i4, Cupra Born, Kia Sportage, Mercedes-Benz Classe T et Citan et Toyota Aygo X. La majeure partie des modèles récolte cinq étoiles mais certains plafonnent à quatre.

Des nouveautés déjà accidentées. Plusieurs fois par an, l'organisme Euro NCAP soumet à ses crast-tests les dernières nouveautés arrivées sur le marché automobile. La dernière session de tests - et de torture pour les véhicules sélectionnés - s'est récemment achevée avec la publication des résultats modèles par modèles. Sur les huit nouveaux véhicules soumis à évaluation, six obtiennent la note maximale de cinq étoiles tandis que les deux autres plafonnent à quatre étoiles.

Alfa Romeo Tonale

Dernier SUV mis à la route par la constructeur italien, l'Alfa Romeo Tonale est aussi le premier modèle lancé par la marque depuis 2016. Un développement long - supervisé sur la fin par Stellantis - qui a permis au véhicule de bénéficier de nombreuses aides à la conduite. Ce que salue justement Euro NCAP. Ainsi, le SUV compact transalpin obtient la note maximale de cinq étoiles.

Plus en détails, le modèle pèche par l'absence d'airbags genoux ainsi que d'airbag central (situé entre les sièges avant) ou encore d'ancrages Isofix sur le siège passager avant. Enfin, en cas de choc frontal avant, les résultats sont également médiocres. Néanmoins, « dans l'ensemble, le SUV se comporte bien dans les tests d'évitement de collision de voiture à voiture et de voiture à usager de la route et offre un système d'assistance à l'attention qui détecte la somnolence du conducteur » est-il relevé.

Cupra Born

Premier véhicule 100 % électrique de la jeune marque espagnole Cupra, la compacte Born - proche cousine de la Volkswagen ID.3 - s'affirme comme une sportive zéro émission plutôt sûre puisqu'elle écope de cinq étoiles Euro NCAP.

Kia Sportage

Comme son cousin, le Hyundai Tucson, le dernier Kia Sportage est disponible en hybride, hybride rechargeable ou thermique. Partageant la même plateforme, les deux SUV coréens bénéficient également des mêmes aides à la conduite et on fait l'objet de la même attention sécuritaire lors de leur développement. Sans grande surprise, le Sportage obtient donc aussi la note maximale de cinq étoiles.

Mercedes-Benz Classe T et Mercedes-Benz Vans Citan Tourer

Ludospace premium, le Mercedes-Benz Classe T - et le Citan Tourer, déclinaison transport de personnes de la fourgonnette Citan - obtient cinq étoiles aux crash-tests. « Les deux véhicules partagent la plateforme du Renault Kangoo mais sont, dans l'ensemble, mieux équipés avec l'adoption d'un airbag central pour une protection supplémentaire contre les chocs latéraux et des fonctions de sécurité active performantes », commente Euro NCAP.

BMW i4

Dernière-née de la gamme BMW i dédiée aux véhicules 100 % électriques, la berline i4 ne parvient pas à décrocher cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP. « Le luxe ne signifie pas toujours de meilleures performances en matière de sécurité » tacle l'organisme européen. Ce dernier précise sa pensée en soulignant que le véhicule hérite de capteurs anticollision déjà présents sur la BMW Série 3 commercialisée depuis 2019, alors que des progrès technologiques ont eu lieu depuis.

Toyota Aygo X

La Toyota Aygo X sera peut-être un jour la seule survivante du segment A, celui des minicitadines. Désormais déclinée façon SUV, la petite japonaise « s'en sort bien dans l'ensemble, mais renonce à certains systèmes de sécurité plus avancés. Ce qui lui vaut seulement quatre étoiles », commente Euro NCAP.