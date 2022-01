Création d’une nouvelle société pour la recharge en copropriétés

Créée en 2018, la Banque des Territoires constitue l’un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de cette institution financière publique, elle propose des solutions de conseil et d’investissement pour accompagner les acteurs territoriaux dans l'élaboration de leurs projets. À ce titre, la Banque des Territoires vient d’acter la création d’une nouvelle entreprise, Logivolt Territoires, s’adressant aux copropriétés privées désireuses d’opérer l’installation de bornes de recharge électrique dans leurs parkings.

Le système de l'utilisateur payeur

« Ce nouveau dispositif financier permet de contourner les difficultés de financement en évitant aux copropriétés privées tant d’investir elles-mêmes que de répercuter le coût d’investissement sur l’ensemble des copropriétaires », assure la Banque des Territoires dans un communiqué. Pour cause : le coût de mise à niveau de l’infrastructure électrique collective nécessaire à l’équipement des places de parking en bornes de recharge serait supporté par les seuls utilisateurs de ces bornes, au fur et à mesure de leur raccordement.

Agissant comme tiers de confiance entre la copropriété et l’opérateur retenu – via des partenariats dont la liste évolutive référence Borne Recharge Service, Bornes Solutions, Elecromob, Eve Car Plug, Park’n Plug, Waat et Zephyre –, Logivolt Territoires valide l’éligibilité de chaque devis et assume la propriété de l’infrastructure électrique collective. Infrastructure que la copropriété peut racheter au bout de trois ans. De plus, en l’absence de reste à charge pour la copropriété, la décision des assemblées générales de copropriétés concernant la subvention de ces bornes en collectivité s’en trouve simplifiée. De quoi espérer l’établissement de 125 000 points de recharge dans 16 000 copropriétés privées sur l’ensemble du territoire d’ici à 2024. Un objectif réaliste, d’autant que la Banque des Territoires entend mobiliser jusqu’à 150 millions d’euros, dans le cadre de son plan Climat.