Création du Club Partenaires Déconstructeurs

Dans le cadre du développement de la filière des pièces remanufacturées et pour renforcer les liens étroits qui unissent remanufacturiers et centres de traitement des véhicules hors d’usage, l’association France Auto Reman vient de créer en son sein le Club Partenaires Déconstructeurs.

Fondé à l’initiative de trois grands noms de la déconstruction automobile que GPA, Allo Casse Auto et Rouen Automobiles Services, ce Club a été inauguré à l’occasion de l’assemblée générale de France Auto Reman, le 21 juin dernier.

L’objectif principal du Club est de promouvoir la pièce issue de l’économie circulaire et son utilisation d’une voix forte et unitaire. « Pièces remanufacturées et pièces de réemploi sont des produits issus de l’économie circulaire et doivent être mieux connues, identifiées, valorisées et choisies par les automobilistes et leurs prescripteurs réparateurs » explique France Auto Reman.

Au programme de ce club : développer les relations et les échanges entre les déconstructeurs et les acteurs du reman français, organiser le sourcing des vieilles matières pour les remanufacturiers, définir les leviers et les freins entre les métiers, trouver les synergies logistiques…