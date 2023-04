Crédit Agricole : comment Leasys et FCA Bank ont propulsé la banque au sommet de la mobilité verte en Europe

Entretien avec Stéphane Priami, Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A en charge des services financiers spécialisés et Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance. A l’occasion de l’annonce de la formation du nouvel acteur européen de la LLD baptisé Leasys en partenariat avec Stellantis. Sur tous les fronts, le Crédit Agricole a validé le rachat de FCA Bank au constructeur en le renommant Crédit Agricole Auto Bank. A noter que Drivalia, société de location et de mobilité, complète cette offre qui doit permettre à la banque française de suivre son objectif : devenir le champion de la mobilité verte en Europe.

Auto Infos : Comment devient-on un champion de la mobilité verte ?

Stéphane Priami : Comme dans toutes les activités, il faut bien se caler sur un plan. Nous l’avons fait en 2019 après un examen très précis sur ce qui nous paraissait être les évolutions. Nous avons essayé d’anticiper au mieux; nous ne sommes pas trop trompés sur l’évolution du marché automobile. Ensuite il faut avoir un petit de chance. Nous étions en négociation avec Stellantis au moment où nous avons mis en place cette stratégie. Et nous avons pu pousser dans le sens qu’on souhaitait : à la fois créer cette société de location longue durée avec Stellantis et racheter 100% de FCA Bank. A partir de là, en tant que dirigeant, il faut laisser faire les gens. Nous avons la chance d’avoir Giacomo Carelli, Richard Bouligny ou encore Valerie Wanquet. Chacun va amener sa pierre à l’édifice, ensuite ça déroule avec d’autres opportunités possibles.

A.I. : Si l’on résume, vous avez deux activités : vers les professionnels avec la LLD et les particuliers et les réseaux autour desquelles vous avez beaucoup de marques. N’est-ce pas un désavantage ?

S.P. : Non, parce que je pense qu’aujourd’hui le marché automobile est très ouvert. Les grands groupes de distribution ont quinze, seize ou dix-huit marques. Ça ne les embête pas, ça ne gêne personne. On ne peut plus être sur une seule marque. Sur la LLD, nous sommes avec Stellantis, nous commercialiserons plus de véhicules du groupe. Pour le reste, nous sommes généralistes et nos clients auront accès à toutes les marques, distributeurs et tous ceux qui vendront de la mobilité.

A.I. : Quid de la pertinence de garder à la fois Sofinco et Drivalia ?

S.P. : Nous allons créer des synergies d’outils. Ceux de CA Auto Bank sont aujourd’hui les meilleurs. Nous allons bien sûr les utiliser et nous allons réfléchir à de plus grandes synergies pour marier la puissance de CA Auto Bank et de Sofinco Auto, nous aurions quelque chose de très puissant en France.

A.I. : A propos de la mobilité, quelle est votre réaction au niveau européen sur la fin des véhicules thermiques en 2035 ?

S.P. : Comme tous les acteurs économiques du secteur, nous sommes très pragmatiques. Nous voyons que l’automobile électrique se développe. C’est un mouvement qui ne s’inversera plus. Nous l’avons vu au dernier salon automobile à Paris, il y avait beaucoup d’intérêt des visiteurs à ce niveau. Cela donne une indépendance par rapport à l’essence qui est quand même de plus en plus chère. Ce mouvement prendra plus ou moins de temps, il dépendra aussi des efforts des pouvoirs publics. Comme nous sommes un acteur paneuropéen, je peux vous dire qu’il y a beaucoup de différence d’un pays à l’autre. Plus on va dans le nord plus l’électrique, plus on va dans le sud plus c’est lent. Nous nous adapterons aux règles des clients.

A.I. : Pour être un champion européen, il faut être fort en Allemagne. Où en êtes-vous dans ce pays où les captives des constructeurs allemands sont très puissants ?

S.P. : Nous avons déjà CA Auto Bank qui est très présent à travers 250 collaborateurs. Nous allons pousser encore plus en Allemagne avec les constructeurs qui n’ont pas de captive. Comme Stellantis par exemple, nos marques chinoises ou encore Tesla.

A.I. : L’environnement économique européen, l’inflation ou encore une réglementation attendue sur la LOA sont-ils favorables au marché automobile ?

S.P. : Le marché de l’automobile est cyclique, il est porté par la demande. Ça va durer encore un bon bout de temps. Au niveau du financement, nous poussons la location longue durée avec des modes qui permettent aux clients de payer leur mensualité tous services compris. Nous avons réussi, par exemple, à lancer le véhicule green à 100 euros par mois.

A.I.: Pensez-vous que la location avec option d’achat (LOA) sera progressivement remise en question dans les réseaux ?

S.P. : Dans l’ordre : le crédit classique sera de plus en plus en difficulté. Au niveau de la LOA représente une option d’achat qui n’est pas activée. Avec les véhicules électriques qui vont évoluer dans leur technologie, rappelons qu’en Chine on a déjà des voitures avec plus de 800 kms d’autonomie, les clients ne voudront pas acheter un véhicule mais préféreront changer dans trois ou quatre ans.

A.I. : Quid des infrastructures de recharge dont vous ne parlez jamais ?

S.P. : Non, chacun son métier. Nous sommes entrés au capital d’un distributeur (Cosmobilis) lors d’une opération spécifique. Mais nous ne sommes pas là pour faire un métier à la place des autres. Nous n’avons pas cette vocation.