Crédit Agricole Consumer Finance et Opteven créent une co-entreprise dédiée aux services

A l’occasion de salon automobile de Munich 2023, Crédit Agricole Consumer Finance et Opteven annoncent la création d’une coentreprise détenue à parts égales pour proposer aux acheteurs de voitures des extensions de garanties et des services de mobilité.

En marge du salon automobile de Munich 2023 où Crédit Agricole Consumer Finance est présent, notamment via les marques VinFast, Tesla, DR Automobiles et Suzuki, l’une des annonces du groupe porte sur la mise en œuvre d’une coentreprise avec Opteven.

Il s’agit d’un « projet d’accord stratégique européen qui permettrait à toutes les entités européennes de Crédit Agricole Consumer Finance de proposer à l’ensemble de leurs clients, particuliers comme professionnels, une offre d’extension de garantie et de maintenance ».

Crédit Agricole Consumer Finance et Opteven optent pour un accord paneuropéen

Le premier volet de l’accord, qui porte sur l’extension de garantie, la maintenance et des services de mobilité, concerne les neuf pays européens dans lesquels Opteven opère (dont la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, et l’Allemagne). En Europe, Opteven compte déjà trois millions de bénéficiaires en assistance et couvre 1,8 million de véhicules en garantie.

Le choix d’une coentreprise entre Opteven et CACF n’est pas anodin

« Ce projet d’accord avec Crédit Agricole Consumer Finance s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement international d’Opteven. Il va conforter notre position de leader des contrats de service dans la mobilité. Nous nous réjouissons de ce partenariat privilégié qui voit le jour », commente Jean-Matthieu Biseau, président d’Opteven, tout en indiquant que le choix d’une coentreprise plutôt qu’un contrat commercial classique donne de la consistance au projet et à ses ambitions.

Crédit Agricole Consumer Finance accélère sur le front des services

Une vision partagée par Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés, qui ajoute : « Cet accord constituera une des pièces maîtresses du catalogue de services que nous développons pour tous nos clients en Europe. C’est un levier de business puissant qui au-delà de compléter nos solutions de financement et nos sources de rentabilité, est un gage de réassurance pour les clients finaux, notamment ceux qui s’orientent vers la mobilité électrique ».

