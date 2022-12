Crédit Agricole Consumer Finance fonde Automobile et Mobilité Groupe

Crédit Agricole Consumer Finance transforme sa Direction des Partenariats Automobiles Internationaux en Automobile et Mobilité Groupe. Comme son nouveau nom l’indique, cette entité regroupe toutes les activités liées à la mobilité et menées avec les constructeurs et les distributeurs.

Crédit Agricole Consumer Finance fait évoluer sa Direction des Partenariats Automobiles Internationaux. Cette entité se dénommera dorénavant Automobile et Mobilité Groupe. Au-delà d’un simple changement de nom, le groupe entame une nouvelle étape de croissance sur la mobilité au sens large. En effet, Crédit Agricole Consumer Finance a été particulièrement actif ces dernières années dans l’automobile et la mobilité, et l’établissement souhaite développer sa présence sur ces secteurs d’avenir. Richard Bouligny conserve la responsabilité de ce département, qui compte plusieurs activités et plusieurs coentreprises.

Location longue durée

En matière de location longue durée (LLD), l’activité d’Automobile et Mobilité Groupe prendra forme autour de la future coentreprise entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis. Détenue à parts égales, cette future société exercera dans 10 pays et possèdera 800 000 véhicules en parc dès 2023. Les deux partenaires visent le top 3 européen d’ici 2026, avec un parc en gestion de 1 millions de véhicules. Cette structure complètera le dispositif de LLD lancé en 2021 par CACF à travers ses caisses régionales et LCL.

Location toute durée

Les formules de locations de durées diverses sont concentrées sous l’enseigne Drivalia, rachetée récemment (anciennement Leasys Rent). CACF souhaite déployer une série d’offres variées de locations de toutes durées, dont des formules d’abonnements. Ces formes d’utilisation d’un véhicule devraient se populariser, sur des modèles particulièrement souples.

Services à la mobilité

CACF se dote d’un pôle de services consacrés à la mobilité. Un panel large, puisqu’il va du service à domicile à l’autopartage, en passant par les solutions de recharge électrique et d’entretien. Cette palette sera proposée à toutes les entités du groupe. Ils se retrouveront ainsi chez Sofinco, Agos, Agilauto, FCA Bank et chez la future coentreprise avec Stellantis. Les captives des constructeurs et celles des distributeurs pourront également y recourir.