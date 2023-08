Crédit Agricole Consumer Finance lance Agilauto Partage, une nouvelle solution d'autopartage en milieu rural

Crédit Agricole Consumer Finance crée une filiale dédiée aux solutions d’autopartage en milieu rural et le premier pilote est déployé dans le Var, à Fayence. Baptisée Agilauto Partage, elle s’appuiera sur le maillage des caisses régionales du groupe et exploitera des voitures électriques. La direction d’Agilauto Partage est confiée à Vincent Carré, par ailleurs directeur des services de mobilité de CACF, et Olivier Rossinelli.

Omniprésent dans le secteur automobile depuis plusieurs mois, avec les accords avec Stellantis en point d’orgue, le groupe Crédit Agricole Consumer Finance, qui sera présent au salon automobile de Munich en septembre 2023, continue de multiplier les initiatives et officialise la création d’Agilauto Partage, une filiale dédiée aux services d’autopartage en milieu rural.

Agilauto Partage : soutenir la mobilité des habitants des zones rurales et contrer les Zones à Faible Émission

Avec le déploiement attendu des ZFE (Zones à faible émission) en toile de fond, Agilauto Partage compte apporter des solutions de mobilités aux particuliers, aux entreprises et aux associations qui subiront l’impact de ces restrictions de déplacements motorisés. « Ce service de mobilité sera implanté, avec le soutien des Caisses régionales du Crédit Agricole, dans des communautés de communes situées à une distance entre 50 et 100 km de grandes ZFE (Zones à faible émission) et pour lesquelles l’accès nécessite le plus souvent un trajet en voiture », précise un porte-parole du groupe.

Vincent Carré et Olivier Rossinelli à la tête d'Agilauto Partage

En plus de ses fonctions actuelles de directeur des services de mobilité de Crédit Agricole Consumer Finance, Vincent Carré assurera la présidence d’Agilauto Partage, épaulé par Olivier Rossinelli en qualité de directeur générale. Une belle promotion pour Vincent Carré qui fait référence dans le domaine des nouvelles mobilités depuis plus de dix ans. Au même titre qu’Olivier Rossinelli qui a notamment créé Efikeys, une solution d’accueil digitale 24 heures/24 et 7 jours/7, avec des coffres à clés connectés, qui « permet aux loueurs et aux concessionnaires de proposer leurs véhicules en libre-service ainsi qu’aux grands comptes et collectivités locales de partager des véhicules ».

Référence dans le domaine des nouvelles mobilités, Vincent Carré élargit le champ de ses responsabilités au sein de CACF.

A lire aussi : Crédit Agricole Consumer Finance se dote d'une nouvelle direction Automobile et mobilité groupe

Premier pilote d'Agilauto Partage : un service environnemental dans le Var

Le premier pilote d’Agilauto Partage va être mis en œuvre dans la Communauté de communes du Pays de Fayence, dans le Var, à partir du 12 septembre 2023, date de son inauguration officielle. En partenariat avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, quinze véhicules 100 % électriques et fabriqués en France seront mis à disposition des 29 000 habitants de la collectivité qui sont impactés par plusieurs ZFE-m. La ZFE-m de Nice est déjà opérationnelle et celles de Cannes, Fréjus et Toulon devraient l’être d’ici 2025. Parmi les quinze véhicules, afin de couvrir le plus grand nombre d’usages, on trouve cinq véhicules utilitaires et deux monospaces. Les tarifs seront accessibles, flexibles selon le principe du « à la demande », et adaptés aux différentes situations des personnes ayant recours au service via une application très simple d’utilisation. Notons que l’assurance est intégrée au service par le biais de Pacifica, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. En outre, chaque commune concernée va réserver un espace dédié, mais non exclusif, à Agilauto Partage (bornes de recharge, places de stationnement).

Vers un déploiement massif d’Agilauto Partage dans les zones rurales françaises ces trois prochaines années

« La mobilité dans les territoires ruraux est un enjeu majeur. Alors que les populations n’ont souvent pas d’autres alternatives que la voiture, la mise en place des ZFE et la restriction de circulation des véhicules les plus polluants ajoutent des difficultés en dehors des grandes villes. L’autopartage sur ces territoires s’avère donc une solution essentielle que nous développerons massivement dans les trois prochaines années dans toute la France avec les Caisses régionales du Crédit Agricole pour donner accès à la mobilité verte au plus grand nombre », souligne Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services financiers spécialisés.

Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance et directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services financiers spécialisés.