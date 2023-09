Crédit Agricole inaugure son service d’autopartage rural, Agilauto Partage

En partenariat avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur mais aussi avec le soutien de Pacifica, filiale d’assurance dommages de CA Assurances, ainsi que le groupe EDF et Indigo, le projet Agilauto Partage a enfin pu se concrétiser au sein de sept communes de la collectivité du Pays de Fayence : Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Seillans et Saint-Paul-en-Forêt. Son objectif : permettre aux presque 30 000 habitants, professionnels et particuliers, de bénéficier d’un service de mobilité éco-responsable répondant aux enjeux des zones à faibles émissions mobilité tout en contribuant à la dynamisation des territoires concernés.

Par conséquent, 14 véhicules électriques – plus précisément 7 DS3 e-Tense, 5 utilitaires Peugeot e-Expert, et 2 monospaces Peugeot e-Traveller – sont à présent disponibles à la location en autopartage. L’occasion également pour les administrés de tester la mobilité électrique à moindres frais puisque le service Agilauto Partage sera facturé 0,21€ à la minute ou 12,60€ à l’heure, 35€ à la demi-journée ou 49€ à la journée. La réservation et l’accès aux véhicules se font, de leur côté, de façon 100% digitalisée et autonome pour les utilisateurs grâce à l’application Agilauto Partage.

Un déploiement jusqu’en 2025 bénéfique pour l’économie locale

S’inscrivant dans la volonté de Crédit Agricole de proposer des solutions innovantes pour accélérer la transition énergétique des mobilités, Agilauto Partage compte bien s’étendre à plusieurs Communautés de communes où le groupe est naturellement déjà très actif d’ici à 2025. Ce service doit en effet accompagner la tendance d’un marché qui s’oriente de plus en plus vers des offres de financement locatives où la propriété d’une voiture n’est plus la finalité.

L’ancrage territorial de chaque pilote d’Agilauto Partage devra quant à lui servir l’emploi local en salariant des personnes originaires des communes où s’enracine ce service d’autopartage rural. Pour cause : « L’aménagement des territoires hors zone urbaine conduit les ruraux à une dépendance automobile évidente. Si la volonté de réduire son empreinte carbone est prégnante, nous pensons qu’elle doit pouvoir se réaliser de manière juste, en prenant soin de préserver l’équilibre social et environnemental. [...] En plus de faciliter les déplacements en milieu rural, son utilisation « à la demande » pourra offrir plus de souplesse économique à ses usagers » précise José Santucci, Directeur général du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur.