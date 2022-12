Crédit Agricole prend 30 % de Watèa pour accompagner la transition des flottes de VUL

Crédit Agricole Leasing & Factoring prend 30 % du capital de Watèa pour accompagner la transition énergétique des flottes d’utilitaires

Crédit Agricole Leasing & Factoring vient de rentrer au capital de Watèa à hauteur de 30 %. Cette filiale de Michelin accompagne les flottes de véhicules utilitaires dans leur passage à l’électrification, y compris par l’hydrogène. Son modèle propose un abonnement unique incluant des bornes, des véhicules et des applicatifs pour gérer une flotte taillée sur-mesure.

Cette approche, récompensée par un Trophée 2022 de L’Automobile & L’Entreprise dans la catégorie « Nouvelles mobilités et électromobilité », assure à Watèa une croissance dynamique. Depuis sa création, il y a un an, elle a capté 10 % du marché des flottes dédiées à la livraison du dernier kilomètre, notamment auprès d’entreprises du BTP et des services à l’habitat.

La prise de participation de la filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisée dans le crédit-bail, l’affacturage et le financement des énergies renouvelables, permet à Watèa d’accélérer sa croissance.

Le Crédit Agricole se rapproche des flottes

Une accélération dont profitera également Crédit Agricole Leasing & Factoring, comme l’explique dans un communiqué son directeur général, Hervé Varillon : « Notre prise de participation de 30 % dans Watèa s’inscrit dans l’ambition du groupe Crédit Agricole de devenir leader de la mobilité verte en Europe et conforte l’ambition de Crédit Agricole Leasing & Factoring d’être un des leaders européens dans le métier du financement des énergies renouvelables. » Mais la « banque verte » a d’autres ambitions, au-delà de son métier d’investisseur.

Elle se positionne en effet comme un interlocuteur des entreprises pour la gestion déléguée de services et de prestations, dont les flottes automobiles. Crédit Agricole Leasing & Factoring a déjà fait un pas dans cette direction, en novembre 2021, en rachetant Olinn. Dans le catalogue de cet opérateur, connu pour sa gestion délégué de parcs informatiques, on trouve une offre de LLD dédiée aux flottes automobiles.

Pour le Crédit Agricole, l’idée est donc de s’appuyer la proximité des réseaux bancaires du groupe (Crédit Agricole mais aussi LCL) avec les entreprises pour leur proposer des prestations, telles que celles de Watèa. Ce n’est pas encore le cas car la participation de Crédit Agricole Leasing & Factoring dans Watèa doit encore être validée par les autorités, notamment celles de la concurrence. Elle deviendra effective en 2023. Ce qui n’empêche pas le Crédit Agricole de commencer à tester sa nouvelle approche des entreprises du côté de l’Île-de-France. Histoire d’être prêt à se rapprocher encore un peu plus des flottes en 2023.