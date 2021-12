Crise des semi-conducteurs : BMW assure ses arrières

Les composants ont une importance stratégique dans l’industrie automobile, l’actuelle crise des semi-conducteurs l’a bien démontré. Pour s’en prémunir, le groupe BMW a décidé d’assurer leur livraison sur le long terme en concluant un accord direct avec le développeur de micropuces de haute technologie Inova Semiconductors et le fabricant de semi-conducteurs Globalfoundries. Un accord garantissant au constructeur allemand la fourniture de plusieurs millions de puces électroniques par an, ces dernières étant utilisées dans la technologie LED intelligente déployée pour la première fois dans la BMW iX.

« Nous synchronisons notre planification de capacité directement avec les fabricants et développeurs de semi-conducteurs. Cela améliore la transparence des volumes nécessaires et sécurise nos besoins à long terme », a justifié le Dr Andreas Wendt, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des achats et du réseau de fournisseurs. Alors que la part des composants électroniques dans les véhicules devrait encore augmenter à l'avenir, ce rapprochement gagnant-gagnant envisage de figurer comme un exemple de construction d’une approche de partenariat de chaîne d'approvisionnement plus résiliente. Une manière, ainsi, de retrouver l'équilibre offre-demande de puces dans l'industrie automobile tout en soutenant les efforts pour accélérer l'innovation technologique.