Crise du carburant : Mobilians appelle les préfectures à la réquisition

Alors que les cuves de carburants des stations-services sont prises d’assaut, peinent à se remplir et que les esprits s’échauffent, Mobilians appelle les préfectures à réquisitionner 20 % des stocks pour alimenter les véhicules prioritaires.

Mobilians vient de faire un point précis sur la situation de la distribution de carburant qui se dégrade. Dans une enquête auprès des 2.400 stations traditionnelles adhérentes du syndicat, Mobilans constate que 49 % des stations traditionnelles sont désormais en rupture totale (36%) ou partielle de carburants (13%). Parmi les régions les plus touchées : l’Île-de-France avec 72 % des stations en difficulté et les Hauts-de-France à 68 %. La zone correspondant à l'arc atlantique est moins impactée par les difficultés du fait du fonctionnement jusqu'à hier de la raffinerie de Donges, désormais en grève.

Plus de la moitié des stations (54 %) déclarent ne pas avoir connaissance des délais de livraison et 16% annoncent des délais supérieurs à 4 jours. Pour 25% des stations traditionnelles répondantes, les ruptures d'approvisionnement durent depuis plus de 7 jours.

« Pour les exploitants de stations-service, la situation est d'autant plus intenable qu'elle se prolonge sans visibilité réelle. Au-delà des pertes importantes de chiffres d'affaires qui fragilisent des stations indépendantes déjà exsangues, en particulier en territoire rural, la montée en puissance des incivilités et violences en station devient très préoccupante » alerte Mobilians.

Ainsi, 72% des exploitants de stations traditionnelles interrogés déclarent devoir faire face à des incivilités ou violences depuis le début des pénuries. Afin d'éviter une augmentation des niveaux d'incivilité en stations, Mobilians appelle l'ensemble des préfectures à prioriser les arrêtés de réquisition de stations, plutôt que prévoir des dispositifs de files dédiées favorisant la montée des tensions entre clients prioritaires ou non. Pour le syndicat, il conviendrait de prévoir un stock minimum de produit (15 à 20 % du stock moyen des stations-service) réservé aux prioritaires. Le reste non réquisitionné pouvant être commercialisée à la clientèle habituelle.