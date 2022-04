Crise sanitaire : l'emploi a bien résisté dans les services automobiles

La pénurie de semi-conducteurs a de multiples causes dont certaines sont liées à la situation sanitaire (hausse de la demande en composants électroniques suite à l’augmentation de la digitalisation et du télétravail à travers le monde, absentéisme ou arrêt des productions dans certaines usines...). Elle entraîne de fortes difficultés pour le commerce de véhicules (allongement des délais pour la livraison de véhicules neufs, hausse des prix des véhicules d’occasion) mais aussi pour les entreprises de la location (difficulté à renouveler les flottes de véhicules, augmentation des coûts, etc.).

Recruter : de vraies difficultés

La reprise économique forte de 2021 est par ailleurs venue accroître les difficultés de recrutement, véritable frein à l’activité. 57 % des recrutements ont été jugés difficiles, soit une progression de 19 points par rapport à 2019. La part des recrutements difficiles s’élève à 64 % pour les métiers de la maintenance automobile, à 67 % pour ceux de la carrosserie et atteint même 77 % pour l’enseignant de la conduite. Lorsque les difficultés sont trop importantes, l’établissement ne parvient pas à aller au bout du processus de recrutement. Ainsi, 8 790 postes n’ont pas été pourvus sur la période, parmi lesquels 54 % concernent les trois métiers les plus difficiles à recruter : enseignant de la conduite, métiers de la maintenance automobile et métiers de la carrosserie.

Le véhicule électrique : une révolution en cours

Au-delà des conséquences directes du Covid-19, la branche des services de l’automobile connaît une mutation structurelle de grande ampleur : le déploiement du véhicule électrique. « Ce déploiement impacte les organisations de tous les secteurs de la branche, pointe Marie-Sophie Girardin. Il va remettre en cause l’équilibre économique de certaines activités, comme la distribution de carburant qui doit repenser son modèle. » Comme le souligne l'étude, la mutation du parc automobile vers plus de véhicules électriques constitue une révolution fondamentale pour les acteurs de la branche qui rencontrent encore des difficultés à organiser opérationnellement les changements nécessaires à la prise en compte de ce nouveau paradigme, tout en devant accompagner les consommateurs dans leur choix de mobilité et leur prise en main des véhicules ou des bornes de recharge.

Pour télécharger l'étude de l'Anfa, c'est ici.