Crise des semi-conducteurs : Volkswagen réduit sa gamme ID.3 électrique à un seul modèle

La crise des semi-conducteurs qui touche l'automobile depuis plus d'un an n'en finit pas d'avoir des conséquences sur la production et la commercialisation de véhicules neufs. Dernière décision d'ampleur du constructeur allemand Volkswagen : la décision de réduire tout simplement l'ensemble des finitions du modèle full électrique ID.3 en un seul modèle baptisé série spéciale ID.3 Active. Face à l'ampleur de la crise, on peut se demander si d'autres constructeurs ne prendront des décisions identiques dans les mois à venir.

Priorité à la livraison des clients

Le constructeur rappelle qu'il souhaite ainsi "fluidifier et optimiser la production de son ID.3 en proposant une offre livrable à ses clients dans les meilleurs délais malgré les restrictions liées à la pénurie de micro-processeurs".

Volkswagen simplifie son offre et lance une série spéciale bien équipée, l’ID.3 Active, basée sur le pack batterie/moteur Pro Performance (58 kWh/204 ch) et comprenant notamment des équipements de style et de confort et de nombreuses technologies d’infotainment et d’assistance à la conduite.

Une réduction de la gamme temporaire

Cette série spéciale ID.3 Active se veut connectée grâce au nouveau software 3.0, l’application We Connect ID., les mises à jour à distance ‘Over-The-Air’ et l’AppConnect sans fil (Apple CarPlay et Android Auto). Ce modèle est disponible dès à présent à partir de 44 680 euros. Cette réduction de la gamme ID.3 serait temporaire, selon le constructeur. On peut noter que la petite batterie de 45 kWh et la plus grande de 77 kWh disparaisse du catalogue.

La série spéciale ID.3 Active en détail

Pack Confort comprenant notamment :

- Sellerie en Art Velours et similicuir

- Sièges avant chauffants et réglable en hauteur

- Volant capacitif multifonction et chauffant

- Eclairage d’ambiance personnalisable (30 couleurs)

Pack Infotainment comprenant :

- Système de navigation & Infotainment ‘Discover Pro 10’’’ avec « Services de streaming et radio via Internet »

- Interface téléphonique Bluetooth Confort avec fonction de recharge par induction

Pack Assistance comprenant :

- Système d’ouverture et de fermeture sans clé à distance ‘Keyless Access Advanced’

- Caméra de recul ‘Rear View’

- Intelligent Park Assist – Fonction de stationnement automatique

- Système proactif de protection des occupants – ‘Pre Safe Assist’

- Alarme antivol – Protection volumétrique et anti-soulèvement