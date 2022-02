Croissance à deux chiffres pour Genuine Parts Company et LKQ en 2021

Genuine Parts Company (maison mère d’Alliance Automotive Group) a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires en hausse de 14,1 %, à 18,9 milliards de dollars. Le bénéfice net s’établit à 898,8 millions de dollars. « 2021 a été une année exceptionnelle pour GPC. Suite aux défis sans précédent de 2020, notre équipe s'est concentrée sur l'avancement des priorités stratégiques. Dans le contexte de la reprise économique et des fondamentaux solides de l'industrie, nous avons généré des revenus à deux chiffres et avons considérablement amélioré nos bénéfices ce qui s'est traduit par un solide flux de trésorerie » a déclaré Paul Donahue, PDG de GPC.

De son côté, LKQ a annoncé un chiffre d’affaires mondial de de 13,1 milliards de dollars, en hausse de 12,6 %. Le bénéfice net s'est élevé à 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 70,7 % ! « Malgré d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de main-d'œuvre et des pressions inflationnistes, nous avons livré l'année la plus rentable de l'histoire de la société » a déclaré Dominick Zarcone, président de LKQ.

Le chiffre d'affaires de LKQ Europe s'est élevé à 6,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,4 %. La marge Ebitda est de 10,2%. « Nous sommes très satisfaits des résultats 2021. Malgré les défis actuels du marché, nous avons pu continuer à augmenter les revenus et les marges. Cependant, les incertitudes ont considérablement augmenté en raison de la persistance d'une inflation élevée, du Covid-19, ainsi que des défis persistants dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous travaillons activement à atténuer les augmentations de coûts grâce à des initiatives de tarification et à des mesures de productivité. Actuellement, nous sommes convaincus que nous répondrons aux attentes élevées de nos clients et investisseurs également en 2022. Nous voulons continuer à nous développer, en particulier en Europe de l'Est et de l'Ouest » a déclaré Arnd Franz, PDG de LKQ Europe.