Croissance de 4 % pour Mercedes-Benz Vans en 2022

Les véhicules utilitaires de Mercedes-Benz, ainsi que leurs versions « grand public », ont la cote. Le constructeur allemand annonce avoir livré, sur l'ensemble de l'année 2022, très exactement 411 000 véhicules dans le monde (dont 257 200 en Europe). Un volume en croissance de 4 % par rapport à l'exercice 2021. À noter que les livraisons de véhicules utilitaires 100 % électriques ont, elles aussi, progressé l'an passé (de 15 %) avec la mise à la route de 14 700 unités.

Plus en détails, Mercedes-Benz Vans indique avoir livré 344 600 utilitaires légers (Citan, Vito et Sprinter) thermiques et électriques ainsi que 66 400 dérivés d'utilitaires (Classe T, Classe V/EQV). « À l'avenir, tous les dérivés VP des utilitaires suivront le positionnement "Luxe" de Mercedes-Benz et tous les véhicules commerciaux suivront un positionnement premium », prévient encore la marque à l'étoile.

Le Mercedes-Benz Vans Sprinter demeure le best-seller de la marque

Si l'Amérique du Nord représente « la région export la plus importante » avec 73 800 véhicules livrés (+ 20 %), le modèle le plus diffusé, tous marchés confondus, demeure le Mercedes-Benz Vans Sprinter. Un grand fourgon décliné en thermique comme en électrique sous l'appellation commerciale eSprinter. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, la marque en a livré 214 700 unités.

Assez logiquement, le duo de fourgons moyens Vito/eVito est la deuxième meilleure performance de la gamme avec 111 900 mises à la route dans le monde. Parallèlement, 63 100 exemplaires des versions monospacisées Classe V/EQV ont été livrés. Enfin, nouveauté de l'année, réservée à certains marchés, le petit Citan a été diffusé à 18 000 exemplaires. Arrivé en fin d'année, le Classe T – sa déclinaison VP – a séduit 3 400 conducteurs.