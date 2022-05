Croissance significative pour LKQ et GPC en ce début d’année

Malgré les pénuries et l’inflation, les deux géants mondiaux de la distribution de pièces, LKQ et GPC connaissent une progression notable de leur chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2022.

LKQ Corporation annonce pour le premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars (3,1 Md€), soit une augmentation de 5,6 % par rapport à 3,2 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires organique des pièces et services a augmenté de 6,9 ​​%. Le bénéfice net s'établit à 269 millions de dollars, contre 266 millions de dollars pour la même période en 2021.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de nos résultats du premier trimestre, qui s'appuient sur l'élan de l'année dernière et valident la résilience de notre modèle opérationnel. Je suis fier de l'engagement de notre équipe envers l'excellence opérationnelle et de sa capacité à exécuter nos priorités stratégiques. De plus, je suis satisfait de la réactivité de notre équipe à l'environnement macroéconomique difficile en prenant rapidement des mesures pour atténuer les pénuries et les vents contraires inflationnistes » a déclaré Dominick Zarcone, président de LKQ Corporation.

+ 18,6 % pour GPC

Du côté de Genuine Parts Compagny (GPC), les ventes se sont élevées à 5,3 milliards de dollars (3,3 Md$ pour l’automobile en hausse de 10,9%), une augmentation de 18,6 % par rapport à 4,5 milliards de dollars à la même période de l'année précédente. La croissance organique s’établit à 12,3 %. Le bénéfice net est de 245,8 millions de dollars.

« Nous sommes satisfaits de la solidité continue de nos résultats en ce début d'année, et nous ne pourrions être plus fiers du travail acharné de nos 52 000 collaborateurs. Le premier trimestre a été marqué par de nouveaux records de ventes, l'expansion des marges et notre septième trimestre consécutif de croissance des bénéfices à deux chiffres. L'équipe GPC a surmonté avec succès les défis de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes à des niveaux que nous avons pas vu depuis 40 ans » a déclaré Paul Donahue, président de GPC.