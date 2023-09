Cromax lance sa nouvelle base EZ+

Grâce à l’adoption de ce nouveau conditionnement en bouteille fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé, les ateliers n’ont plus besoin des traditionnelles machines de mélange. Les bouteilles peuvent être simplement stockées sur étagères et secouées avant utilisation. De plus, la précision du bouchon doseur des bouteilles permet aux carrossiers d’effectuer des mélanges précis réduisant le gaspillage en leur permettant d’utiliser la peinture jusqu’à la dernière goutte.

Romain Autret, responsable technique d’Axalta Refinish France indique « Cromax EZ+ est un produit polyvalent qui s'adapte aux processus de travail actuels des carrossiers, de sorte qu'il est très facile de commencer à l’utiliser. Il offre un excellent rapport qualité-prix grâce à son très bon pouvoir couvrant en seulement 2,5 couches en application mouillé-sur-mouillé, et un processus d'application familier. Il offre également un très bon résultat de raccord et un contrôle des marbrures, ainsi qu'une performance chromatique exceptionnelle, ce qui le rend adapté à l’ensemble des réparations. »

Les utilisateurs de la nouvelle offre Cromax EZ+ ont accès à un très grand nombre de formules de teintes intégré dans une base de données de plus de 100 000 formules de teintes opaques, métalliques, et nacrées en constante évolution. Le nouveau système s’utilise avec ChromaConnect, le système numérique de gestion des couleurs de la marque qui permet aux carrossiers de bénéficier d’une liberté et d’une flexibilité grâce à des processus numériques sans fil pour tout ce qui concerne l'identification des teintes et le mélange des couleurs. Rappelons que cette approche basée sur le Cloud donne aux carrossiers un contrôle complet de la gestion des couleurs en mettant en réseau tous les appareils dotés d’une connexion Wi-Fi. On parle ici des balances, des imprimantes ainsi que du ChromaVision Pro Mini, le spectrophotomètre le plus avancé du fabricant de peinture. En ce qui concerne le ChromaWeb, il reste le logiciel complet de recherche de teinte pour le nouveau système de Cromax EZ+.

Cromax EZ+ est disponible sur le marché français depuis le mois de septembre 2023. La base mate Cromax sera progressivement retirée du marché au cours d’une période adaptée à chaque région.