Cromax lance un nouvel additif pour plastique

Cromax lance l'additif pour plastique AZ9700 Ultra Performance, conçu pour améliorer l'efficacité des apprêts mouillé sur mouillé Energie Ultra Performance PS1081, PS1084 et PS1087, et des apprêts sans ponçage Ultra Performance NS2081, NS2084 et NS2087. Ce nouvel additif direct sur plastique permet d'optimiser les étapes de processus ainsi que la quantité de produit pour la réparation des pièces en plastique. Par l'augmentation de la vitesse de traitement, l'additif permet ainsi aux carrossiers de gagner en productivité.

En outre, le nouvel additif fait partir du concept ValueShade de Cromax, qui procure la sous-couche pour chaque couleur de couche de finition pour une couverture plus rapide tout en réduisant la consommation de base mate.