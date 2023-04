Cromax lance un tuto pour l'application de son additif pour plastique

Près d'un an après son lancement, l'additif pour plastique devient le personnage principal de la dernière vidéo de formation signée Cromax. Pour mémoire, l'additif fait partir du concept ValueShade de Cromax, qui procure la sous-couche pour chaque couleur de couche de finition pour une couverture plus rapide tout en réduisant la consommation de base mate. Le tutoriel a pour objectif de démontrer comment l'AZ9700 permet aux carrossiers de gagner du temps, de réduire l'utilisation de matériaux et d'énergie, mais aussi d'augmenter la production. « À l’heure où les marges sont réduites, la productivité est essentielle. Cette vidéo vise donc à aider les carrossiers de la région à obtenir des conseils sur la meilleure façon d'utiliser l'additif plastique AZ9700 Ultra Performance afin de profiter des avantages directs d'une productivité accrue et d'une réduction des coûts énergétiques, ce que chaque carrossier devrait envisager », indique José Da Silva, responsable de formation international pour l'activité Axalta Refinish. La vidéo se veut simple et détaillée de l'utilisation de l'additif sur plastique, ainsi que de l'avantage de la technologie mouillé-sur-mouillé à séchage rapide. Cette dernière permet notamment de réduire la consommation d'énergie de l'atelier jusqu'à 70% pour un séchage à 20° ou 40 degrés.