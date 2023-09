Cummins, Daimler Truck et Paccar s’unissent pour produire des batteries aux USA

Accelera by Cummins (unité commerciale zéro émission de Cummins), Daimler Trucks & Buses US et Paccar viennent de s'associer pour accélérer et localiser la production de cellules de batteries et la chaîne d'approvisionnement de celles-ci aux États-Unis. La co-entreprise prévue fabriquera des cellules de batterie pour les véhicules électriques et les applications industrielles. L'investissement total devrait être de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars pour l'usine de 21 gigawattheures (GWh).

Les trois entreprises détiendront chacun 30 % de cette joint-venture et la contrôleront conjointement. Celle-ci se concentrera dans un premier temps sur la famille de technologies de batteries lithium-fer-phosphate pour les camions à batterie électrique. Elles seront en mesure d'offrir plusieurs avantages par rapport à d'autres chimies de batterie, notamment un coût inférieur, une durée de vie plus longue et une sécurité accrue, sans nécessiter de matières premières à base de nickel et de cobalt.

Le producteur de batteries chinois, Eve Energy, sera le partenaire technologique de l’usine avec une participation de 10 %. Il apportera son savoir-faire en matière de conception et de fabrication de cellules de batterie.