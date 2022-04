Cupra accélère son déploiement en Amérique latine

Depuis 2021, lors des conférences de presse annuelles du groupe, organisées par son président, Wayne Griffiths, ne cesse de marteler ô combien Cupra représente un levier de croissance pour l’entité espagnole, notamment « pour retrouver les ventes et la rentabilité d’avant-Covid », mais aussi pour doubler son chiffre d’affaires à hauteur de 5 milliards d’euros. De fait, avec sa jeune clientèle, Cupra incarne une porte d’entrée pour le groupe Volkswagen qui souhaite plus que tout conquérir de nouveaux clients. Cupra va donc continuer à se développer cette année encore pour aller à leur rencontre. Car « Cupra est ici pour demeurer ! ».

Plusieurs marchés internationaux ont donc été ciblés comme prioritaires à l’instar de l’Amérique latine et plus précisément le Mexique. En effet, la marque sportive prévoit d’y tripler ses ventes pour atteindre les 6 000 immatriculations avant la fin de l'année en cours. Si Mexico possède depuis 2019 le premier City Garage, ce n'est pas sans raison : « Nos modèles ont toujours été très bien reçus sur ce marché. En 2018, une Seat Leon vendue sur trois était une Cupra, le mix le plus élevé au monde », justifiait à l'ouverture de la structure Waynes Griffiths. Ainsi, afin de contribuer à cette ambition, les villes de Cancun, Puebla et San Luis Potosi viennent d’accueillir, elles aussi, leur propre établissement. Dans les prochains mois, deux écrins seront inaugurés en Colombie et au Pérou.

Dans une seconde partie de l'année, d’autres Cupra Garages verront le jour à Rotterdam, aux Pays-Bas, et à Sydney, en Australie qui symbolise la première étape stratégique du développement de la marque dans la région Asie-Pacifique.