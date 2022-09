Cupra booste la Born VZ 230 ch avec une batterie plus puissante

Lancée en novembre 2021 et disponible dans les versions V 204 chevaux et VZ 230 chevaux avec une batterie de format L (58 kWh), la Cupra Born est désormais proposée avec une batterie plus puissante. Cupra ajoute une batterie de format XL (77 kWh) à la nouvelle version VZ 230 chevaux qui offre la possibilité à la compacte 100 % électrique de parcourir 550 kilomètres avec une seule charge. Dans la version équipée de l'e-Boost et de la batterie XL, le véhicule passe de 0 à 100 km/h en 7 secondes. Le véhicule est capable d’atteindre les 230 chevaux.

La nouvelle Cupra Born VZ 230 chevaux équipée de la batterie XL est disponible en location longue durée à partir de 399 euros par mois avec un apport de 5 350 euros (les 6 000 euros de bonus écologique étant déjà déduits) ou à l’achat à partir de 46 500 euros (soit 40 500 euros une fois le bonus écologique déduit).