Cupra débarque en Australie avec pour ambition d’y perdurer

Cupra ambitionne de devenir l'une des principales références de voitures électriques et sportives en Australie, et s’impose parmi les premières marques européennes à proposer des véhicules hybrides rechargeables sur ce territoire.

« Rien n'arrête notre élan quand il s'agit de faire découvrir Cupra au monde entier », martèle Wayne Griffiths, PDG du groupe Seat. Considéré comme un marché stratégique dans le cadre de son déploiement à l’international, Cupra avait annoncé depuis plusieurs mois son intention de se développer en Australie. C’est désormais chose faite. En effet, la jeune pousse espagnole a officiellement inauguré son premier Cupra City Garage à Sydney, au cœur du quartier central des affaires. Le réseau est amené à grossir progressivement puisque dès le mois d’août prochain 9 points de vente devraient fleurir dans les principales villes du pays. L’objectif étant d’en ouvrir 15 au total d’ici l’année prochaine.

Depuis le premier semestre 2022, Cupra a mis en place un nouveau format de distribution pour les véhicules électriques en Europe. Elle compte donc dupliquer ce modèle à l’Australie qui sera ainsi le premier marché avec un modèle de contrat d'agent à 100 %, et un parcours client entièrement numérique via une plateforme dédiée.

Deux offensives produits programmées

Les clients peuvent acquérir l’un des trois modèles commercialisé pour l’heure, à savoir les Cupra Leon, Ateca et Formentor. La Born 100 % électrique sera proposée à la commande à compter du quatrième trimestre 2022 avec des livraisons prévues au premier trimestre 2023, tandis que les Terramar, Tavascan et UrbanRebel n’arriveront qu’en 2025. Ces dernières n’étant pas encore produites de série, même en Europe.

1 600 ventes pour 2022

En termes de performances, la feuille de route australienne semble bien ficelée : Cupra s’est fixé comme objectif de vendre 1 600 unités dès cette année, puis de quadrupler ses ventes annuelles d’ici trois ans pour atteindre les 7 000 véhicules neufs. De plus, la marque prévoit d’atteindre les 5 % de parts de marché sur le segment de l’électrique à long terme. « Nous voulons être la marque la plus pertinente, la plus cool et la plus désirable, celle qui allie performances électriques et sportivité » conclut Wayne Griffiths.