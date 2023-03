Cupra devient la marque préférée des concessionnaires automobiles espagnols

Lors de son 32e congrès annuel, Faconauto, l’association espagnole des concessionnaires automobiles, a dévoilé l’étude 2022 VCON MSI Insight sur les relations entre les marques et leurs réseaux de distribution. Cupra arrive assez largement en tête devant Kia, Hyundai et Seat.

Lors du dernier congrès de Faconauto, Gerardo Perez, président de l’organisme, a présenté les résultats de l’étude 2022 VCON MSI Insight sur les relations entre les marques automobiles et leurs distributeurs. En schématisant, on peut dire que c’est comparable à la Cote d’amour des constructeurs supervisée par le métier des concessionnaires VP de Mobilians, Auto Infos ayant dévoilé le palmarès 2022 lors de #CONNECT Distribution en novembre dernier.

Un top 5 composé par Cupra, Kia, Hyundai, Seat et Renault

Cette année, avec 22 marques automobiles dans le panel, c’est Cupra qui décroche la première place avec une note très élevée de 9,6 sur 10. Cupra devance le duo coréen Kia (9) et Hyundai (8,9). Suivent Seat (8,8) et Renault (8,7). Volvo, lauréat l’année dernière, recule, mais reste bien notée par ses concessionnaires (8,6). Dacia (8,2), BMW (7,8), Mazda (7,8) et Mercedes-Benz (7,3) complètent le top 10.

Friture sur la ligne entre les marques de Stellantis et leurs concessionnaires

À l’inverse, en bas de classement, les marques du groupe Stellantis sont à la peine, Citroën (3), Peugeot (2,9), Fiat (2,6) et Opel (2,6) fermant le bal avec des notes très basses. La restructuration des réseaux, avec de nombreuses résiliations définitives, et les débats parfois tendus sur le contrat d’agent ont pesé sur la qualité du dialogue entre les directions des marques et les réseaux.

Les marques qui ont choisi le passage au contrat d’agent ont un impact sur la satisfaction moyenne des concessionnaires. 86 % d’entre eux estiment ne pas être récompensés à leur juste valeur et seulement 1 % d’entre eux sont très satisfaits. Des valeurs à prendre avec précaution car on sait aussi que Cupra a précisément opté pour un nouveau système et une nouvelle rémunération avec le modèle Born.

Un autre point de crispation entre les marques et leurs réseaux réside dans l’activité VO, ce qui peut s’expliquer par le manque de matériel et une certaine opacité dans l’orientation des flux de véhicules d’occasion disponibles.

La situation redevient normale pour les investissements sur la digitalisation (note moyenne de 6,1 sur 10 donnée par les concessionnaires) et sur l’électrification (note moyenne de 6).

Rebond de la rentabilité des concessionnaires en 2022

Enfin, l’étude VCON MSI Insight pointe que près de 30 % des concessionnaires font valoir une rentabilité supérieure à 2 % (contre 12 % un an auparavant), quand 41,6 % d’entre eux ont une rentabilité inférieure à 1 %. 16,6 % des concessionnaires affirment être dans le rouge, un net redressement par rapport à la précédente étude (27 %).

