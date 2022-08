Cupra élargit la gamme de motorisations de la Leon

La nouvelle gamme de moteurs essence comprendra des blocs dont la puissance est comprise entre 150 et 190 chevaux, à l'instar d'une partie de la gamme de la Cupra Formentor. Celle-ci sera disponible au cours du troisième trimestre 2022.

La marque espagnole donne un coup de boost à la Leon - aussi bien en version cinq portes que Sportstourer - en élargissant la gamme de motorisations disponibles. Ainsi, à compter du troisième trimestre 2022, la famille bénéficiera de blocs essence 1,5 TSI de 150 chevaux et 2,0 TSI de 190 chevaux, tous deux associés à une transmission DSG.

En outre, la famille Leon bénéficie également de la création d’un nouveau niveau de finition « V » qui reprendra tous les équipements existants, c’est-à-dire les phares avant Full LED, les jantes 18 pouces, la navigation 12 pouces, ou encore les sièges baquets en textile ou en cuir.

« La Cupra Leon est déjà la reine de la route, mais nous travaillons toujours à développer le véhicule de sorte à maximiser la proposition qui est faite à nos clients, à proposer plus d'options de personnalisation et à faire croître ses objectifs de vente, explique Kai Vogler, vice-président des ventes et du marketing de Cupra. Avec le lancement de ces motorisations sur la Cupra Leon, nous avons pour objectif de remporter le même succès que la Cupra Formentor ».

Les nouvelles propositions en termes de motorisations et d'équipements seront disponibles à compter du troisième trimestre 2022.