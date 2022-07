Cupra France s’associe à LS Group pour inaugurer un nouveau « garage urbain » à la Défense

Situé au pied du mythique bâtiment blanc de la Défense Arena, le showroom vitré de 300 m2 aux couleurs bleu et cuivre se fond dans la silhouette de la structure. La vitrine automobile Cupra n’est pas comme les autres du réseau puisqu’il s’agit d’un « Garage in the City », un nouveau concept développé par la marque espagnole afin de promouvoir un lieu de rencontres, d'échanges et de co-working entre les clients. Trois autres établissements de ce genre existent déjà à Paris (75), Lille (59) et Grenoble (38) et d’autres vont progressivement fleurir sur le territoire national prochainement. En effet, Robert Breschkow, directeur général de Cupra et Seat France, a annoncé hier le projet de transformer 100 showrooms traditionnels Cupra en Cupra Garage d’ici la fin 2023. Rappelons qu’actuellement, la marque compte 115 points de vente Cupra et 165 sites Seat dans le pays.

Une volonté de perdurer ensemble

Le site de la Défense vient donc poursuivre cette ambition et repose sur une collaboration avec l’opérateur LS Group, représentant de 23 marques automobiles sur 54 concessions. Les deux partenaires pourront jouir des locaux pendant trois ans au minimum, dans le cadre du partenariat signé avec la Défense Arena en octobre 2021, mais ils ne cachent déjà pas leur intention de continuer conjointement cette aventure aussi longtemps que possible. « Ce n’est pas un pop-up store. Nous sommes ici pour nous installer dans le temps » confirme Edouard Schumacher, président de LS Group.

Ce dernier se projette donc sur le long terme, contrairement à son homologue Hervé Miralles, président d’Emil Frey France, qui exploitait précédemment cet espace avec la marque Toyota. Au terme d’un bail de location de 3 ans, les deux entités ont décidé de ne pas reconduire leur collaboration.

Une implantation dans le quartier des affaires

Le bâtiment dispose donc d’un espace de 300 m2 où sont exposés jusqu’à quatre véhicules. Deux salariés issus du groupe LS Group occupent déjà les lieux, et d’autres collaborateurs sont amenés à renforcer ce duo. Ces deux ambassadeurs, baptisés « Product Genius » et « Cupra Master », font découvrir l’univers de la marque aux clients (valeurs, véhicules, accessoires lifestyle) et organisent des sessions d’essai. Un corner est également dédié à la compétition en référence à l’engagement de Cupra dans les compétitions sportives automobiles depuis 2021. Toutefois, les activités commerciales et d’entretien sont assurées à la concession de Rueil Malmaison (78) du concessionnaire.

Outre cette dimension automobile, ce lieu a pour ambition d’être un lieu de rencontres et de travail. Un service de wifi gratuit et la vente de boissons (voire un service de restauration) sont proposés aux visiteurs. Grâce à sa situation géographique au cœur du quartier d’affaires de la Défense qui draine 300 000 cadres et des dizaines d’entreprises, Cupra et LS Group espèrent rassembler des salariés mais aussi des étudiants en études supérieures lors de leur pause déjeuner ou leur journée de travail. Une demande auprès de la mairie a d’ailleurs été déposée afin d’installer une terrasse permanente sur le parvis au courant de l’été. Le Cupra Garage in the City est ainsi ouvert sans interruption de 10h00 à 19h30 du lundi au samedi. Selon les études menées par les deux parties, ces dernières prévoient d’amortir rapidement leurs investissements personnels. « Nous avons fait ce partenariat avec un groupe de distribution, dont le métier est de vendre des voitures, vendre des services, d’assurer l’après-vente et assurer l’expérience client dans toutes ses facettes, explique Robert Breschkow. C’est pour ces raisons que la rentabilité de ce projet est sûrement meilleure que de simples concessions. Et avec cet emplacement à fort passage, nous sommes totalement convaincus que ce concept va cartonner ! »

Des formats de distribution différents

Par le passé, Edouard Schumacher a déjà montré son intérêt pour des showroom différents de ceux proposés par la distribution automobile classique. En témoigne la « Maison McLaren » inaugurée fin septembre 2020 à Saint-Cloud (92). Celle-ci réunit sous son toit art, culture, lifestyle et haute performance. De son côté, Robert Breschkow n’exclue pas un potentiel développement dans des centres commerciaux sous la forme d’une visibilité éphémère. À court ou moyen terme, plusieurs constructeurs ont déjà fait le pari de partir à la rencontre des clients dans ces cathédrales de la consommation. Tesla ou Nissan sont par exemple installés à Vélizy-Villacoublay (78).