Cupra grignote du terrain en France

L’inauguration du nouveau « Garage in the city » au cœur de La Défense aux côtés de LS Group, a permis aux équipes dirigeantes de Cupra France de dresser un rapide bilan des six premiers mois de l'année. La marque gagne rapidement du terrain sur le territoire national, contrairement à Seat qui fait quasiment du surplace. En effet, lors d’une interview en novembre 2021, Robert Breschkow, directeur général France, comptait 160 points de vente Seat contre 95 pour Cupra. À ce jour, toutes deux en comptent respectivement 165 et 115. Il faut dire que cette dernière, positionnée entre les marques généralistes et premium, profite du soutien du groupe Volkswagen. « Le futur de Seat, c’est Cupra » ne cesse de souligner Wayne Griffiths, président du groupe espagnol. Cela explique donc pourquoi Seat semble être à la traîne : le réseau peine à grossir et les annonces quant au plan produits tardent à arriver.

Un nouveau format de distribution

Pour se donner une image plus moderne, Cupra prévoit de démocratiser son concept « Garage in the city » à travers le pays. Ces établissements sont davantage considérés comme des espaces d’échange où les visiteurs peuvent travailler dans un univers dédié à la marque espagnole. Des ambassadeurs sont également présents pour leur faire découvrir les modèles de la gamme. D’ici à la fin de l'année 2023, Cupra prévoit de transformer 100 showrooms existants par ce nouveau standard. À l’heure actuelle, il existe quatre structures de ce nouveau genre en France : Paris (75), Nanterre (92), Lille (59) et Grenoble (38).

Une gamme très appréciée

Côté immatriculations, sur un marché français en recul de 16 %, Cupra a pratiquement doublé ses ventes sur les six premiers mois de l’année en cours. Sur cette période, les prises d’ordre représentent la totalité de celles enregistrées sur l’année 2021. « Nous sommes partis pour réaliser un bond de + 150 % par rapport à l’an passé, assure Robert Breschkow. Cette année est très spéciale. Nous sommes très limités dans la totalité de ce que nous pouvons livrer alors que le portefeuille n’a jamais été aussi important. Par soucis de rentabilité pour le groupe, nous avons établi une priorisation de la production du Formentor. Est-ce que Cupra va dépasser Seat en 2022 ? La réponse est non. En termes de volumétrie, Seat devance encore Cupra mais nous verrons dans le futur comment la tendance va évoluer. Ce sont deux marques à part entière, donc en 2023 je veux vraiment revenir en volumes sur Seat et continuer à booster Cupra pour augmenter ses ventes ».

Cupra, qui compte actuellement quatre modèles dans sa gamme (Ateca, Leon, Formentor et Born), prévoit de lancer trois nouveaux modèles électrifiés d’ici à 2025 : le Terramar, le Tavascan et l'UrbanRebel. D’ici à trois ans, la seconde marque espagnole du groupe Volkswagen entend commercialiser 500 000 unités par an à travers le monde.