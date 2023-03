« Cupra n’a pas d’histoire, donc une immense liberté », lance Jorge Diez

Dans le centre de style de Martorell, Jorge Diez, qui compte parmi les stars du design du groupe Volkswagen, ayant notamment supervisé la deuxième génération d'Audi TT et l'Audi A7, nous a accordé quelques minutes. Extraits.

Auto Infos : Comment définiriez-vous le style qui doit caractériser un modèle Cupra ?

Jorge Diez : Nous sommes une entreprise sans histoire et nous avons donc une immense liberté. C’est l’avantage de ne pas avoir d’héritage à gérer. Cupra doit être une marque émotionnelle, qui crée des aspérités et joue dans le registre du désir. Avec Cupra, c’est « love », pas « like ».

A lire aussi : Cupra va ouvrir un giga flagship dans Paris

Auto Infos : Concrètement, quelle est votre approche pour les nouveaux modèles de la marque ?

Jorge Diez : Pour le design extérieur, nous pouvons être agressifs car le positionnement de Cupra ne s’adresse pas au plus grand nombre. Pour le design extérieur par exemple, nous cherchons souvent des correspondances avec la musculature humaine et les nouvelles générations d’optiques nous ouvrent de grandes perspectives, tout comme les logos éclairés. A l’intérieur, nous travaillons beaucoup sur les couleurs et matières, en composant avec des jeux d’intersections et les subtilités du design paramétrique. La technologie n’est pas oubliée et nous soignons l’éclairage et ses variations, la connectivité et les applications d’UX et d’UI (ndlr : pour « User experience » et « User interface »).

Auto Infos : Est-ce à dire qu’avec Cupra vous pouvez être plus clivant que Seat ?

Jorge Diez : Effectivement, on peut le dire ainsi. C’est logique dans la mesure où si Seat a parfois eu des libertés par rapport à Volkswagen, notamment en lien avec sa fibre latine, elle n’en reste pas moins une marque mainstream. Chez Cupra, nous pouvons prendre plus de risques, comme je viens de le dire, et nous devons en prendre plus, notamment dans le registre d’une certaine sportivité. En outre, nous complétons l’ensemble avec Seat Mo dans un registre très différent. C’est un autre espace de liberté même si nous partons de la base Silence. Cela fait une belle effervescence pour notre équipe de 80 designers qui peuvent passer d’une marque à l’autre, soit une grande variété de projets.

A lire aussi : Grâce à Cupra, Seat est presque à l’équilibre