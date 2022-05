Cupra représente 30% des ventes de Seat

Depuis plusieurs semaines, l’ambiance est électrique au sein du groupe Volkswagen, son président Herbert Diess ayant pointé du doigt Seat : « Seat est la seule marque du groupe qui perd de l’argent, voilà qui est un sujet de préoccupation ». Presque simultanément, Wayne Griffiths, le dirigeant de Seat et Cupra, avait lâché : « Le futur de Seat, c’est Cupra ». Matias Carnero, président du comité d’entreprise et secrétaire général du syndicat UGT, avait vivement réagi reprochant à la direction du groupe Volkswagen de ne pas donner à Seat les moyens de ses ambitions. D’ailleurs, si le plan produits de Cupra est connu, celui de Seat demeure bien plus évasif. De quoi faire dire à Matias Carnero que Seat a une date de péremption fixée très concrètement à 2028-2029.

Cupra, un « fils préféré » très dynamique

Dès lors, les résultats trimestriels de Seat étaient très attendus. L’entité a réussi à repasser dans le vert avec un mince bénéfice de 5 millions d’euros. Une performance opérationnelle (mix modèles, pricing…) quand on sait que le chiffre d’affaires a baissé de 15,7% au premier trimestre 2022, à 2,4 milliards d’euros, et que les ventes ont dévissé de 27,2%, pour 91400 unités. Cette bonne nouvelle est considérée comme un trompe-l’œil chez Seat dans la mesure où le dynamisme provient principalement de…Cupra.

La marque Cupra affiche une croissance de plus de 72% au premier trimestre 2022, avec 25500 ventes. Elle représente 30% du volume de l’ensemble Seat & Cupra, contre 17% sur l’exercice 2021. La direction confirme que Cupra va doubler ses ventes cette année, visant 160000 unités. Avec des modèles assez chers, Cupra génère aussi plus de marge que Seat, la vente d’un SUV Formentor correspondant à quatre Ibiza comme le répètent à l’envi quelques âmes persifleuses de Martorell.

Retrouver la voie des profits en 2022

Toujours est-il que Seat compte dégager des bénéfices sur l’ensemble de l’année 2022, en continuant son travail sur la maîtrise des coûts et sur le pricing power. Cependant, les incertitudes du marché pèsent fortement sur les prévisions et la situation restera donc crispée au sein du groupe.

