Cupra Tavascan : le nouveau SUV coupé 100 % électrique sera produit en Chine

La jeune marque Cupra, engagée avec ABT dans le Grand Prix Formula E à Berlin, a dévoilé officiellement son SUV coupé 100 % électrique, le Tavascan. Le modèle sera commercialisé début 2024, avec un objectif commercial ambitieux de 70 000 unités par an. Il est produit sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, commune à l’ID.5 de Volkswagen et au Skoda Enyaq Coupé. L'occasion également pour la marque de présenter un véhicule 100 % virtuel : le DarkRebel, présent uniquement dans le métavers.

Cupra s'engage dans l'électrification avec d'autres modèles

Après la Born 100 % électrique et les variantes hybrides rechargeables de la Cupra Leon, de la Cupra Leon Sportstourer et du Cupra Formentor, la marque poursuit son engagement dans l'électrification avec les Cupra Terramar et Cupra UrbanRebel, un petit SUV urbain qui pourrait s'appeler Raval. La marque s'est fixée pour objectif d'être totalement électrique d'ici à 2025.

Le Tavascan bientôt exposé à Paris

Le Tavascan sera exposé en France en fin d'année dans le nouveau City Garage de la Madeleine, à Paris. Ce flagship, appartenant à la marque et opéré par Volkswagen Group retail France, sera dédié à l'expérience client et à des événements variés. Il pourra également exposer des modèles Cupra et réaliser des ventes.

Caractéristiques techniques du Tavascan

Avec un design signé Alberto Torrecillas, le Tavascan embarque un moteur électrique de dernière génération (APP 550) développé par le groupe Volkswagen. Ce modèle est plus long que l’ID.5 et un peu moins haut, avec une allure plus dynamique. Le Tavascan dispose d'une batterie de 77 kWh de capacité nette, qui lui confère une autonomie WLTP d'environ 550 km. La version tout-terrain VZ, dotée d'une transmission intégrale et de deux moteurs électriques, offre une puissance totale de 250 kW (340 ch) et une autonomie d'environ 520 km. Les modes Cupra qui peuvent être sélectionnés (Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual et Traction) – dédié à la version à transmission intégrale – améliorent encore l'expérience du conducteur.

Le Tavascan sera produit en Chine

Le Tavascan, conçu et développé à Barcelone, ne sera finalement pas produit en Europe. Il verra le jour à Anhui, en Chine, au sein de l’usine du groupe Volkswagen dédiée à la mobilité électrique.