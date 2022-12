Le Cupra Terramar sera produit dans l’usine hongroise d’Audi

Voir en avant-première le véhicule qu’ils vont eux-mêmes produire. C’est l’expérience à laquelle les 200 employés de l’usine de Gyor, en Hongrie, ont été invités début décembre. En effet, Cupra a décidé de dévoiler son premier SUV électrifié baptisé Terramar dans l’usine Audi où il sera produit à partir de 2024. Depuis son lancement en 2018, Cupra a bâti son existence sur la sportivité de son ADN, mais également sur l'aspect familial qui entoure son entreprise en se qualifiant régulièrement de « Tribu ». Wayne Griffiths, P-DG de Cupra, a d'ailleurs introduit son discours de la manière suivante : « Réunis tous ensemble au sein de la Tribu Cupra Audi Hongrie, nous allons produire cette icône unique, qui reflète parfaitement l'ADN de Cupra ».

Un modèle pour booster les ventes

Le Terramar verra donc le jour aux côtés de certains modèles de la marque aux quatre anneaux, « une manière de poursuivre la forte collaboration entre Seat et Audi », rappelle Wayne Griffiths. Cette volonté signe un nouvel exemple de synergies au sein du groupe Volkswagen. Notons qu’Audi Hongrie produit déjà les moteurs du Cupra Formentor VZ5, tandis que l’Audi A1 est produite, elle, au sein de l’usine espagnole de Seat à Martorell.

D’une longueur de 4,5 mètres, le Cupra Terramar sera disponible en version thermique et hybride rechargeable, avec une autonomie en tout électrique d'environ 100 kilomètres. Le modèle espagnol a une double mission : se démarquer sur un segment en plein essor sur le marché européen et participer à la stratégie d'électrification de Cupra annoncée à l'horizon 2025, avec deux autres véhicules électrifiés que sont l'UrbanRebel et le Tavascan. Avec ce plan produit ambitieux, la marque sportive vise des ventes mondiales de l’ordre de 500 000 unités par an.