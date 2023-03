Cupra va ouvrir un giga flagship dans Paris

La présentation des résultats 2022 de Seat-Cupra, presque à l’équilibre, a aussi accordé une large place au développement de Cupra et à ses projets d’expansion. Tout en étudiant de nouveaux marchés, Cupra, qui fête ses cinq ans d'existence, va notamment ouvrir de nouveaux flagships dans plusieurs grandes villes européennes, comme Madrid, Berlin, Manchester et Paris.

Ce showroom ouvrira ses portes en novembre 2023 en plein cœur de Paris, sur le boulevard de la Madeleine, non loin de la salle de spectacles de l’Olympia. Appartenant à la marque et opéré par VGRF, ce flagship sera principalement dédié à l’expérience client et à faire rayonner la marque par le biais d’expositions et d’événements variés. Il pourra aussi exposer des modèles Cupra et réaliser des ventes.

Sur un marché français à - 9 %, les commandes de Seat et Cupra sont à + 13 %

« A l’heure où la gamme de Cupra va significativement s’étoffer avec les Tavascan, Terramar et la version de série de l’Urban Rebel, ce sera un précieux outil pour accompagner la croissance de la marque et renforcer son image », souligne Robert Breschkow, directeur de Seat et Cupra France, tout en reconnaissant que le nom d’Urban Rebel lui plaît bien et que le conserver serait un bon choix pour le marché français.

Par ailleurs, il indique que Seat et Cupra réalisent un bon début d’année, au-delà des chiffres d’immatriculations parfois déformés par les flux contrariés des livraisons : « En termes de commandes, le marché français souffre sur les deux premiers mois de 2023, avec un recul général de 9 %. Seat et Cupra ressortent à + 13 %, ce qui est de bon augure ». De surcroît, la disponibilité des stocks et les délais de livraison sont en nette amélioration. Il reste des tensions fortes sur certains modèles, liés aux arbitrages du groupe Volkswagen, ce qui est le cas pour Leon par exemple. « Avec le soutien des forces de vente du réseau il nous revient de proposer des alternatives aux clients, avec Ateca par exemple », glisse Robert Breschkow.

Les offres sans engagement pèsent lourd dans le mix des financements

La marque vient d’ailleurs en appui du réseau avec Volkswagen Financial Services pour pousser les offres « Seat sans engagement » qui mettent en avant des loyers très attractifs (moins de 200 euros par mois pour les versions d’Ibiza) et ne nécessitent pas d’apport. « Nous sommes dans notre rôle d’accompagnement et dans le périmètre des particuliers, les produits Seat sans engagement représentent la moitié de nos financement », indique Robert Breschkow en rappelant que la pénétration du financement est très élevée chez Seat-Cupra, de l’ordre de 80 %.

Le réseau Seat-Cupra fait valoir une rentabilité moyenne de 1,4 % sur 2022

Récemment remis sur le devant de la scène, le contrat d’agent ne l’inquiète pas outre mesure : « Nous travaillons de concert avec les concessionnaires et les ventes en ligne ne se feront pas en dehors du réseau. La facturation évolue, car c’est la marque qui facture le client final, mais ce n’est pas au détriment du réseau. Un point très positif réside dans le fait que nous avons trouvé des solutions aux problèmes rencontrés sur les systèmes d’information, avec un nouveau front-end vendeur notamment ».

Il ajoute que la rentabilité des réseaux Seat-Cupra a atteint un de ses plus hauts niveaux en 2022, à 1,4 %. Et si les modèles Cupra sont généreux en marge sur le neuf, il ne faut pas négliger l’apport capital de Seat sur l’activité VO et sur l’après-vente.

