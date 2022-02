Cupra veut doubler ses ventes automobiles en 2022

Dans un esprit ancré dans le Metaverse, Wayne Griffiths a profité d’un événement Cupra pour annoncer que la marque compte vendre 160000 véhicules en 2022, malgré la pénurie de composants électroniques. Une crise des semi-conducteurs qui devraient néanmoins plomber le premier semestre. Interrogé sur le fait que la direction du groupe Volkswagen pouvait privilégier Cupra pour l’allocation des puces électroniques dans la mesure où ses marges sont plus importantes que celles de Seat, Wayne Griffiths a rappelé que Cupra n’existait que grâce à Seat, tout en bénéficiant d’un effet de nouveauté et de sa griffe sportive.

Le Cupra Formentor peut encore aller plus haut

En 2021, Cupra a vendu 79300 automobiles, dont 54600 Formentor ! La Born a aussi atteint ses objectifs. Pour Wayne Griffiths, le Formentor peut encore améliorer sa performance et viser le seuil de 80000 unités s’il n’y a pas de problème de production. Cette croissance sera portée par le développement du réseau, qui devrait doubler, et se traduira par une très forte progression du chiffre d’affaires : 5 milliards d’euros, contre 2,3 milliards d’euros en 2021.

Deux nouveautés électrifiées pour Cupra en 2022

Le dirigeant est resté assez évasif pour le développement « produits » de Cupra tout en rappelant que la gamme serait deux fois plus importante en 2025. Une référence au modèles électriques Tavascan et Urban Rebel. Cependant, l’exercice 2022 sera marqué par l’introduction de deux nouveaux modèles qui seront électrifiés. Selon les silhouettes aperçues à l’écran, on peut parier sur un SUV coupé (une nouvelle variation de l’ID.5 ?) et un modèle hybride rechargeable de type berline ou break.