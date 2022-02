Distribution automobile : Custeed récompense les concessionnaires les plus performants en satisfaction client

Custeed vient de révéler les vainqueurs de ses 5ème Trophées de la performance client. Pour mémoire, la société est spécialisée dans l’optimisation de la performance client et détient notamment la solution GarageScore. Custeed s’appuie sur ses six produits différents, tous en lien avec le traitement du client, pour évaluer les performances de ses clients et établir ainsi un classement. Loin d’être une sanction pour les moins avancés, ce palmarès démontre qu’un excellent niveau de satisfaction client est atteignable. Si la firme travaille avec près de 4 000 professionnels et collecte 2 millions d’avis clients par an, ces trophées concernent seulement les distributeurs automobile. Ainsi, le panel de départ rassemble 2 109 établissements issus de 344 groupes de distribution. Custeed remet des trophées dans trois catégories différentes : vente VN, vente VO et atelier. La société sépare cependant les distributeurs en deux catégories, selon le volume d’avis clients générés. Pour la première fois cette année, le concours met aussi en avant les résultats par marques représentées.

Palmarès des ateliers

En matière de satisfaction client en après-vente, le vainqueur dans la catégorie des grands groupes (+de 5 000 avis clients) est le groupe Peyrot. Il devance le groupe GGP et le groupe Maurel. Sous la barre des 5 000 avis, le gagnant est Barré Automobiles, devant Delta Savoie et Jean Auto. Au niveau des établissements, un seul classement commun récompense Maurel Mazamet, devant Peugeot Nomblot Montceau et Ford Quimperlé. En regardant les résultats par marque, le palmarès met en avant Lexus, devant Dacia et Peugeot.

Palmarès sur le VN

Le meilleur taux de satisfaction client sur l’activité du véhicule neuf couronne le groupe Losange Autos, devant le groupe Lempereur et le groupe Gueudet. Pour les entreprises de moins de 500 avis clients, la première place revient au groupe Berteaux, devant Mourier Automobiles et Delta Savoie. Les concessions les plus performantes dans ce domaine sont BMW Savy Troyes, devant Nissan Soissons et Navarre Auto Fiat Lescar. Ces trois établissements réussissent un sans-faute, puisqu’ils arrivent à 100 % de satisfaction. L’écart entre chacun n’est qu’une question de volume d’avis, puisque le premier réussit ce score sur un total de 104 avis clients. En analysant la totalité des avis par marque, Custeed distingue dans cette catégorie Nissan, devant Peugeot et BMW.

Palmarès sur le VO

Dans le domaine en fort développement du véhicule d’occasion, les meilleurs grands groupes sont Horizon, devant Nomblot et Carepolis. Parmi les groupes ayant récolté moins de 500 avis dans ce domaine, le palmarès distingue le groupe Louis, devant Berteaux et Lemoine. Les meilleures concessions sont Citroën Bagnols-sur-Cèze, Mazda Nîmes et Nissan Couriant. Au niveau des constructeurs, les marques les mieux notées sont Peugeot, Mini et BMW. Tous ces professionnels seront récompensés par Custeed, qui fournira notamment des outils de communication afin que les vainqueurs puissent mettre en avant ces bonnes performances auprès de leurs clients. Le palmarès complet et les scores de chaque établissement sont à retrouver ici.