Cyberattaque : Viafleet de Viasat Connect certifié pour la protection des données

Le télématicien vient de recevoir la certification ISO 27001: 2017 pour Viafleet. L'activité de conception et développement de solutions de gestion de flotte est ainsi labellisée pour la protection des données.

Alors que les cyberattaques se multiplient, la protection des données est devenue un défi quotidien à relever pour les entreprises en général, mais aussi plus particulièrement pour les éditeurs de logiciel ou télématiciens. Parmi toutes les normes, l’ISO/IEC 27001 garantit aux clients et aux équipes en interne la sécurisation des datas sensibles face aux menaces extérieures. Pour obtenir cette certification, Viasat Connect France a été évalué sur plusieurs points :

analyse des risques dans le contexte de l’entreprise ;

identification des moyens à mettre en œuvre et les ressources à manager (formation du personnel) ;

définition d’une politique de sécurité et choix du périmètre du SMSI ;

établissement d’un plan de traitement des risques et de gestion des incidents ;

sélection et mise en place des mesures de protection ;

surveillance des mesures mises en place et vérification de leur efficacité (audits internes) ;

planification des actions d’amélioration identifiées ;

validation de la déclaration d’applicabilité (document obligatoire qui liste les objectifs et mesures de sécurité sélectionnés et mis en œuvre, ainsi que ceux exclus et les raisons de leur exclusion).

« La cybersécurité est un des enjeux majeurs de nos sociétés aujourd’hui et pour le futur. Notre entreprise en France prend une nouvelle fois les devants pour ses clients avant que celle-ci devienne une contrainte pour eux, commente Stéphane Penlae, directeur général de Viasat Connect France. Elle garantit la performance, la qualité et la disponibilité de ses applications hautement sécurisées et une protection optimale de leurs données. »