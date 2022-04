Cyclevia devient l’éco-organisme de la filière des huiles et lubrifiants

Conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi Agec), la filière des huiles et lubrifiants usagés a dû confier la gestion du traitement des huiles usagées à un éco-organisme. Cyclevia prend donc son envol pour prendre en mains recyclage et élimination.

Cyclevia est devenu officiellement l’éco-organisme de la filière des huiles et lubrifiants usagés le 23 mars dernier, conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi Agec). Cette structure a été constituée par le Centre professionnel des lubrifiants (CPL), avec le concours des entreprises volontaires du secteur. Cyclevia a donc vu le jour avec des sociétés issues du CPL mais aussi de la Chambre syndicale nationale de l’industrie des lubrifiants (industriels du graissage) et de l’Union française des industries pétrolières (Ufip). Au total, 22 entreprises représentant 80 % du marché des lubrifiants constituent les actionnaires de Cyclevia. L’éco-organisme est présidé par Benoit Stoeux (Igol) et dirigé par André Zaffiro (directeur général). Il s’agit d’un organisme à but non lucratif financé par ses actionnaires.

Améliorer les performances environnementales

Cet éco-organisme arrive dans une filière déjà organisée. Aussi, Cyclevia souhaite s’inscrire dans cette continuité, tout en aidant les acteurs en place à améliorer leur performance environnementale. La structure prend donc en charge les coûts de collecte et de recyclage, afin de maintenir la filière en place. Sa deuxième priorité est de lancer des études techniques afin de favoriser la régénération des huiles usagées. Dans le cadre de son premier agrément, couvrant les années 2022-2027, Cyclevia souhaite améliorer la traçabilité de la collecte et son efficacité auprès des petits détenteurs. L’éco-organisme souhaite également pousser en faveur d’une collecte séparée des huiles noires et des huiles claires. Afin de favoriser la régénération, l’éco-contribution sera modulée en fonction du niveau d’incorporation de produit recyclé dans les huiles de base des lubrifiants neufs. Cette dernière a été fixée à 89 euros par tonne pour l’année 2022. Enfin, Cyclevia s’engage à contribuer à la réduction des produits dangereux (classification CLP), notamment par la recherche & développement.

Focus sur les Drom-Com

L’éco-organisme prévoit un volet spécifique en faveur de la filière des Drom-Com. La gratuité des collectes sera maintenue et un barème annuel individualisé sera mis en place par territoire. Cyclevia travaillera également à la création de solutions locales de traitement. Au-delà de ces territoires, la filière globale représente 450 000 tonnes de lubrifiants mis sur le marché en 2019. Les objectifs de taux de collecte s’élèvent à 50 % en 2023, à plus de 53 % en 2025 et à plus de 55 % en 2027. Les objectifs en matière de régénération sont fixés à 75 % en 2023, à plus de 83 % en 2025 et à plus de 90 % en 2027.