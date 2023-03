Cyclevia dresse un bilan déjà prometteur

Il y a tout juste un an, Cyclevia obtenait son agrément et devenait très officiellement l’éco-organisme de la filière des huiles et des lubrifiants usagées. Aujourd’hui l’entreprise dresse un bilan sur cette année de mise en place riche en actions et résultats encourageants. L’éco-organisme également ses perspectives pour les années à venir.

Pour Cyclevia, l’enjeu de cette première année était de mobiliser et de fédérer l’ensemble des acteurs en place autour d’un projet commun, aussi nécessaire pour le devenir de la filière que pour l’environnement. Une campagne d’adhésion a été menée pour recruter les metteurs en marché (seule source de financement de l’éco-organisme par le biais des éco-contributions), pour enregistrer les professionnels de la collecte et du traitement des huiles usagées, mais aussi les collectivités, maillon essentiel qui assure la collecte auprès des particuliers et des petites entreprises. De ce point de vue, cette première année est un franc succès. Plus de 180 producteurs ont aujourd’hui décidé de rejoindre Cyclevia et de déclarer leurs volumes mis sur le marché, représentant près de 90% du gisement.

Si cette première année s’est inscrite dans la continuité du travail effectué par l’Ademe, comme Cyclevia en avait pris l’engagement, la transition s’est effectuée de manière fluide et efficace, notamment grâce au consensus des acteurs autour du projet porté par l’éco-organisme.

Une collecte à la hauteur

Déchets dangereux et particulièrement polluants, les huiles usagées sont au centre des attentions pour la filière. Répondre immédiatement aux besoins des détenteurs et soutenir la collecte dans les premiers mois de son agrément ont été pour l’éco-organisme des priorités. Aussi, dès juillet 2022, Cyclevia enregistrait la quasi-totalité des collecteurs-regroupeurs et couvrait ainsi l’ensemble du territoire, offrant aux professionnels la gratuité du ramassage de leurs huiles usagées partout en France. Une avancée rendue possible grâce à la confiance des acteurs en place et à leur engagement en faveur de l’économie circulaire et de la performance de la filière. Avec plus de 200 000 tonnes collectées en 2022, la filière se trouve désormais sur d’excellents rails pour tenir les objectifs qui lui sont fixés.

En 2023 et pour l’avenir

Fort de cette première année, Cyclevia se projette dans l’avenir avec sérénité et beaucoup d’enthousiasme. En 2023, nous nous attacherons à accompagner l’Ademe dans des études sur le traitement des huiles « claires ». Nous renforcerons encore nos actions en faveur de la collecte. Nous réaffirmerons aussi notre engagement en faveur des Outre-mer et y développerons plus largement nos expérimentations. Dans le but de toujours faire progresser la filière, 2023 sera aussi marquée par la mise en place de « l’info-tri ». À moyen terme, Cyclevia, en partenariat avec les producteurs, construira un plan de prévention et d’éco-conception des huiles minérales. La mise en place de l’éco-modulation, le 1er janvier 2023, s’inscrit dans cette même démarche. De même, 2024 verra naître un appel à projet visant à l’implantation en métropole d’une unité de régénération capable de produire des huiles de base régénérées de groupe 2 et/ou 3.