Cyril Châtelet quitte ALD Automotive pour rejoindre Crédit Agricole et Drivalia

Bien connu chez les constructeurs automobiles et chez LeasePlan repris par ALD Automotive, Cyril Châtelet rejoint le Crédit Agricole et prend la direction des ventes de Drivalia, spécialisée dans la location et les solutions de mobilité. Le top management au sein de Crédit Agricole Consumer Finance gagne encore en densité.

Chacun pouvait imaginer que la prise de contrôle de LeasePlan par ALD Automotive allait engendrer quelques mouvements chez les cadres dirigeants des deux groupes et nous en avons une illustration avec l’annonce de l’arrivée de Cyril Châtelet à la direction des ventes de Drivalia. Une nomination officilelle depuis le 18 septembre 2023 chez Drivalia, la société de location, leasing et mobilités du groupe CA Auto Bank. Rappelons encore que CA Auto Bank est détenue à 100 % par Crédit Agricole Consumer Finance.

La marque Drivalia a des ambitions européennes

A l’heure où le Crédit Agricole compte accélérer franchement dans le périmètre des mobilités, Cyril Châtelet aura pour principale mission de développer et de coordonner les ventes du groupe Drivalia au niveau européen. Il travaillera aux côtés de Paolo Manfreddi, directeur général de Drivalia.

Drivalia, qui a fait partie des marques commerciales mises en avant par CACF lors du salon automobile qui vient de se tenir à Munich, propose une vaste gamme de produits (autopartage électrique, abonnements automobiles, locations couvrant toutes les durées, leasing, gestion du parc automobile) et s’appuie aussi sur un réseau de Mobility Stores inauguré à Turin, en Italie, en 2019.

Cyril Châtelet fait déjà valoir une riche carrière dans l’automobile

« Je suis très heureux de rejoindre Drivalia et d’entamer ce nouveau chapitre de ma carrière. En unissant nos forces sur les différents marchés européens où nous sommes présents, nous offrirons une plus grande flexibilité à nos clients et partenaires, en leur proposant des solutions de mobilité allant de l’heure jusqu’à plusieurs années, et en les aidant à développer leur activité grâce à une approche simple et constante », commente Cyril Châtelet.

Cyril Châtelet fait valoir une riche carrière dans le secteur automobile. Il a notamment travaillé chez plusieurs constructeurs, Mazda, Nissan, Volvo ou encore Volkswagen, principalement à la direction de ventes et à l’animation commerciale. En 2020, il avait rejoint LeasePlan France en qualité de directeur commercial et marketing.

